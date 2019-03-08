Ülke şokta! Önce patlama sonra deprem Kuzey Kore'nin Pyongyang kentinde düşük ölçekte bir deprem meydana geldi. Depremin, yer altında oluşan patlamadan kaynaklandığı öğrenildi.

Kuzey Kore'nin Pyongyang kentinde 2.1 büyüklüğünde yapay bir yer sarsıntısı meydana geldi. Kore Meteoroloji Merkezi (KMA) yapay sismik yer sarsıntının yeraltındaki bir patlamadan meydana geldiğini aktardı. Korea Times gazetesinin aktardığına göre, Richter ölçeğine göre 2.1 olarak ölçülen sarsıntı yerin hemen altında meydana geldi. Diğer yandan hafta başında Güney Kore Ulusal İstihbarat Ajansı Kuzey Kore'nin Sohae kentinde uzun menzilli füze tesislerini yeniden inşa etmeye başladığını açıklamıştı. Nükleer tesisler yeniden inşa ediliyor Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), uzmanların yaptıkları analiz sonucunda Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini yeniden inşa etme hazırlığında olduğunu belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise haberin doğru olması halinde hayal kırıklığına uğrayacağını açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.