Ülke şokta! Korkunç kazada 33 kişi can verdi Hindistan ile Pakistan sınırında bulunan Cammu Keşmir'de dağlık yoldan saparak uçuruma yuvarlanan araçtaki 33 insan öldü.

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Cammu Keşmir'de dağlık yolda seyreden otobüs Kishtwar bölgesinde yoldan saparak uçuruma yuvarlandı. Kishtwar Komiser Yardımcısı Angrez Singh Rana, kazada 33 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İçişleri Bakanı ve Bharatiya Janata Partisi Genel Başkanı Amit Shah, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, kazadan duydukları üzüntüyü dile getirerek, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Cammu Keşmir bölgesinde geçen hafta öğrencileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 11 öğrenci ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Bölgede yaşanan trafik kazalarına aşırı hız ve kötü yol koşullarının sebep olduğu belirtiliyor.

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