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Ülke şokta! Kızamık salgını 12 canı aldı

Salgın nedeni ile yılbaşından bu yana 12 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin güneyindeki kentlerde 3 bin 315 kızamık vakası tespit edildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:34
Ülke şokta! Kızamık salgını 12 canı aldı

TAYLAND Sağlık Hizmetleri Desteği Kurumunun (DHSS) raporuna göre, ülkenin güneyindeki kentlerde 3 bin 315 kızamık vakası tespit edildi.

Kızamık salgını nedeniyle şimdiye kadar 12 kişi hayatını kaybetti. Özellikle 100 bin nüfusu olan Yala kentinin salgından en fazla etkilenen bölge olduğu ifade edildi. Vakaların çoğunlukla bu bölgede yaşanmasının nedeni olarak, kızamık aşısı yaptırılmaması gösterildi.

Sağlık görevlileri, bölgede kızamık aşısı yapmak için araştırmalara başladı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:34
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