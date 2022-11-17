Ülke şokta! Helikopter düştü: Bakan dahil 5 kişi can verdi
Meksika'nın kuzeyinde boş bir araziye kafa üstü çakılan helikopter kazasında aralarında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu 5 kişi feci şekilde can verdi.
Meksika'nın kuzeyinde meydana gelen helikopter kazasında aralarında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu 5 kişi feci şekilde can verdi.
Meksika'nın kuzeyinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı helikopter düştü. Boş bir araziye kafa üstü çakılan helikopterde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.
Soruşturma başlatıldı
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitirenler arasında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu öğrenildi. Aguascalientes eyalet Valisi Tere Jimenez, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Öte yandan, sosyal medya paylaşılan görüntüde, helikopterin düştükten sonra alev aldığı görüldü.