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Dünya Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanının eşi hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı
Dünya

Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanının eşi hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 22:30:00 - 2023-09-06 22:49:55
Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanının eşi hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı

Eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun eşi Eshter Lungu, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamada, eski First Lady Lungu'nun, yakınındaki 4 kişi ile üç motorlu aracı ve bir mülk tapusunu çalma suçlamasıyla ifade vermek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Lusaka'da bir polis karakolunda ifade vermeye çağrılan Lungu ve diğer 4 kişi suçlamaların tamamını reddetmelerinin altından gözaltına alındı.

Yemin töreni sırasında tutuklandı

Eski First Lady'nin tutuklanması, kocasının, Zimbabve'de tekrar devlet başkanı seçilen Emerson Mnangagwa'nın yemin törenine katılmak üzere Zimbabve'nin başkenti Harare'de bulunduğu sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

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