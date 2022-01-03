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Dünya Ülke şokta! Başbakan'a suikast girişimi: 1 ölü
Dünya

Ülke şokta! Başbakan'a suikast girişimi: 1 ölü

Haiti Başbakanı Ariel Henry’e, katıldığı etkinlikte suikast girişiminde bulunuldu. O anlar anbean kaydedilirken çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 01:11:00 - 2022-01-03 01:19:21

Haiti Başbakanı Ariel Henry’e, Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği şehirde suikast girişiminde bulunuldu. Çıkan çatışmada Başbakan Henry’nin yara almadığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haiti’de Başbakan Ariel Henry’e suikast girişiminde bulunuldu. Haiti basınında yer alan haberlerde, Başbakan Henry’nin ulusal bağımsızlığın 218’inci yıldönümünün kutlandığı Bağımsızlık Günü için geldiği Gonaives şehrindeki kiliseden çıktığı sırada suikast girişiminde bulunulduğu aktarıldı. Henry’nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ifade edilen haberlerde, saldırı sonucu çıkan çatışmada kimliği belirsiz 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haberlerde, şehirde faaliyet gösteren silahlı çetenin Başbakan Henry’yi şehre gelmemesi konusunda uyardığı ifade edilerek, söz konusu ziyaretin tehditlere rağmen yapıldığı belirtildi.

Devlet Başkanı Moise suikastte kurban gitmişti

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, geçtiğimiz sene 7 Temmuz’da başkent Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Moise’nin eşi Martine Moise de yaralanmıştı.

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