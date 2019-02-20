Ülke şokta! 2 savaş uçağı denize çakıldı Japonya ordusuna bağlı 2 savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında radardan çıkarak Japon Denizi'ne düştü.

ASDF’nin yaptığı açıklamaya göre, Fukuoka şehrinde bulunan Tsuiki Hava Üsssü'nden eğitim uçuşu için kalkan iki F-2B savaş uçağının radardan çıkarak Japon Denizi’ne düştüğü bildirildi. Sabah yerel saatle 09:20 civarında bağlantının kesildiği; uçakların pilotlarına Yamaguchi bölgesi açıklarında ulaşıldı ve 11:00’da pilotlar sudan çıkarıldı. Ayrıca, kazanın nedeninin de araştırıldığı belirtildi.

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