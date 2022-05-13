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Dünya Ülke resmen bakansız kaldı... 10'u birden istifa etti
Dünya

Ülke resmen bakansız kaldı... 10'u birden istifa etti

Nijerya'da 2023 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olmak isteyen 10 bakanın görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 21:19:00 -
Ülke resmen bakansız kaldı... 10'u birden istifa etti

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, yaptığı açıklamada, gelecek yıl düzenlenecek seçimde aday olmak isteyen, aralarında Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva'nın da bulunduğu 10 bakanın istifa ettiğini belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, daha önce 2023'teki seçimde aday olmak isteyen tüm bakanlardan 16 Mayıs'tan önce istifa etmelerini istemişti. Bu çağrının ardından 3 bakan istifa etmişti.

Ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo, Senato Başkanı Ahmed Lawan, CBN Başkanı Godwin Emefiele Emefiele ve çok sayıda bakan aday olmak istiyor.

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