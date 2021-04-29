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Dünya Ülke mezarlığa döndü! Önüne geçilemiyor
Dünya

Ülke mezarlığa döndü! Önüne geçilemiyor

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 163 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 02:22:00 -
Ülke mezarlığa döndü! Önüne geçilemiyor

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 79 bin 726 yeni vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 14 milyon 521 bin 289'a çıktı.

Bir günde 3 bin 163 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ölü sayısı 398 bin 185'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19'u atlatanların sayısı 13 milyon 91 bin 714 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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