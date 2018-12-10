Ülke karıştı! Prens Selman'ın ziyaretinde esrarengiz olay

Aynı zamanda Anayasa hukukçusu olan Cevher Bin Mübarek, Tunus devlet televizyonunda katıldığı bir tartışma programında, ülkenin içinden geçtiği demokratik geçiş sürecini sekteye uğratmak isteyen bazı odakların harekete geçmek için hazırda beklediğini söyledi.

"Selman gitti ama adamları 3 gün burada kaldı..."

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı uluslararası arenadaki mevcut atmosfere rağmen sadece dört saatlik bir ziyaret kapsamında neden ağırladığı" sorusunu yönelten Bin Mübarek, "Bunun arkasında Veliaht Prensin adamlarının üç gün boyunca Tunus'ta kalması var. Bunu biliyoruz, ancak bu ekibin ne amaçla, ne programla burada kaldığı, kimlerle ne görüştüğünü bilemiyoruz ve bu çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

Protestoların gölgesinde 4 saatlik ziyaret

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle okların çevrildiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın çıktığı son bölge turu kapsamında gerçekleşen bir kaç saatlik Tunus ziyareti, sokaktaki protestoların gölgesinde kalmıştı.

Riyad'ın talebiyle gerçekleşen Tunus ziyaretinin duyurulmasının ardından, ülkede siyasetten basına, hukukçulardan sivil toplum temsilcilerine, tüm kesimlerden ziyarete karşı itiraz sesleri yükselmişti.

Bin Selman'ın ziyaretine tepki gösteren oluşumların başında yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, başkentteki binasına, üzerinde "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazılı dev afiş asmıştı.