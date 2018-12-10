0553 313 94 23

Ülke karıştı! Prens Selman'ın ziyaretinde esrarengiz olay

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın protestoların gölgesinde yaptığı Tunus ziyareti ülkeyi karıştı. Tunuslu siyasetçi Cevher bin Mübarek; Selman'ın heyetinde yer alan bazı isimlerin, Suudi Prens'in ayrılmasının ardından üç gün daha ülkede gizli programlar dahilinde kaldığını söyledi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 20:57
Ülke karıştı! Prens Selman'ın ziyaretinde esrarengiz olay

Aynı zamanda Anayasa hukukçusu olan Cevher Bin Mübarek, Tunus devlet televizyonunda katıldığı bir tartışma programında, ülkenin içinden geçtiği demokratik geçiş sürecini sekteye uğratmak isteyen bazı odakların harekete geçmek için hazırda beklediğini söyledi.

"Selman gitti ama adamları 3 gün burada kaldı..."

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı uluslararası arenadaki mevcut atmosfere rağmen sadece dört saatlik bir ziyaret kapsamında neden ağırladığı" sorusunu yönelten Bin Mübarek, "Bunun arkasında Veliaht Prensin adamlarının üç gün boyunca Tunus'ta kalması var. Bunu biliyoruz, ancak bu ekibin ne amaçla, ne programla burada kaldığı, kimlerle ne görüştüğünü bilemiyoruz ve bu çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

Protestoların gölgesinde 4 saatlik ziyaret

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle okların çevrildiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın çıktığı son bölge turu kapsamında gerçekleşen bir kaç saatlik Tunus ziyareti, sokaktaki protestoların gölgesinde kalmıştı.

Riyad'ın talebiyle gerçekleşen Tunus ziyaretinin duyurulmasının ardından, ülkede siyasetten basına, hukukçulardan sivil toplum temsilcilerine, tüm kesimlerden ziyarete karşı itiraz sesleri yükselmişti.

Bin Selman'ın ziyaretine tepki gösteren oluşumların başında yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, başkentteki binasına, üzerinde "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazılı dev afiş asmıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 20:57
  1. tunus
  2. veliaht
  3. prens
  4. Baci Kaid es-Sibsi
  5. Bin Selman
  6. cevher bin mübarek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. On Numara çekildi (1)
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    4. Tunceli'de koruma altındaki yaban..
    5. Dostluk bitti! Savaşın ayak sesleri
    6. Moritanya en büyük geleneksel..
    7. İP'li vekil Genel Kurul'dan kovuldu!
    8. Villarreal'de teknik direktörlüğe Luis..
    9. AB Brexit'te "anlaşmasız" senaryoya..
    10. Boluspor'da 2 oyuncu kadro dışı..
    11. SIPRI raporunu açıkladı! Türkiye atağa..
    12. Romanya'da yenidoğan 39 bebeğe "süper..
    13. Suriye sınırında yakalanan 2 kardeş..
    14. Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı..
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. İspanya'da Greenpeace'ten "Suudi..
    17. Lukas Podolski, Galatasaray..
    18. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    19. Muğla'da sağanak etkili oluyor
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor