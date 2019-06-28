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Ülke karıştı: Onları tutuklatacağım

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yüce divana gönderilmesi için kendisi hakkında suçlamalarda bulunan muhalefet üyelerine yönelik "Hepsini tutuklayacağım" ifadelerini kullandı.

28 Haziran 2019 Cuma 22:21
Ülke karıştı: Onları tutuklatacağım

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, yüce divana gönderilmesi için kendisi hakkında suçlamalarda bulunan muhalefet üyelerine yönelik "hapis" tehdidinde bulundu.

Duterte, Güney Çin Denizi'nde bu ay Filipinler'e ait teknenin Çin'e ait bir geminin çarpması sonucu batması olayını önemsemediği iddiasıyla eleştiriliyor.

İki teknenin çarpışmasını bir deniz kazası olarak nitelendiren Duterte, suçlamalardan korkmadığını belirtti.

Duterte, Filipinler ve Çin arasında, Filipinler Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Çin'e balık avlama izni veren bir anlaşma bulunduğuna dikkati çekti.

'Devlet Başkanı hakkında ithamda bulunulması suç değil'

CNN Philippines'te yer alan habere göre, Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Duterte'nin görevden alınma korkusu yaşamaması gerektiğini, çünkü Temsilciler Meclisinde müttefiklerinin çoğunlukta olduğunu söyledi.

Filipinler Adalet Bakanı Menardo Guevarra da devlet başkanının görevden alınması yönünde süreç başlatmakta herkesin serbest olduğunu belirtti. Guevarra, Duterte'nin kastının, kendisinin yüce divanda yargılanmasını isteyenleri hapse göndermek olmadığını ileri sürdü.

Muhalefet Senatörü Francis Pangilinan de Duterte'nin sözlerini eleştirirken, "Bir devlet başkanı hakkında ithamda bulunulması suç değil." dedi.

Ülkedeki bir kısım anayasa hukukçusu ve bazı hükümet yetkilileri, Duterte'nin ülkeye ait münhasır ekonomik bölgede Çin'e balık avlanma izni vermesinin anayasa ihlali olduğunu savunuyor.

Çin'in Manila Büyükelçiliğinden 15 Haziran'da yapılan açıklamada, Çin'e ait geminin Filipinler'e ait bazı tekneler tarafından kuşatılmış durumda manevra yapmak isterken kazara Filipinler'e ait balıkçı teknesine çarptığı, kazada kasıt bulunmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, "vur-kaç" gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanırken, Çinli kaptanın kaza sonrası Filipinli balıkçıları kurtarmak istediği ancak Filipinler'e ait tekneler tarafından kuşatılmış oldukları için endişelenerek kurtarmayı gerçekleştiremedikleri ifade edilmişti.

Sözcü Panelo ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Filipinler'e ait teknenin Çin'e ait balıkçı gemisi tarafından batırıldığı ispatlanırsa, Çin ile diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini bildirmişti.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya ile egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:21
  1. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

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