0553 313 94 23

Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken protestocular, ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısını yaktı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:16
Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler

Yetkililer, protestolar sırasında maskeli kişilerce ABD büyükelçiliği önünde yaklaşık bir düzine lastik yakıldığını belirterek, büyükelçilik personelinden yaralanan olmadığını açıkladı.

Protestocuların lideri Suyapa Figueroa, büyükelçilik önündeki yangının  göstericiler arasına sızan hükümet yanlısı kişilerce çıkarılmış olabileceğini öne sürdü.

Honduras'ta binlerce öğretmen ve sağlık çalışanı tarafından ülkedeki sağlık ve eğitim sektöründe planlanan reformlara karşı dün düzenlenen protestolarda 25 kişi yaralanmıştı.

Binlerce doktor ve öğretmen, devlet başkanlığı kararnamelerine karşı son haftalarda Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da yürüyüş düzenliyor.

Protestocular, reformların özelleştirmeye ve öğretmenler ile doktorların toplu işten çıkarılmalarına yol açabileceğinden endişe ediyor.

Hükümet ise reformların, işten çıkarmalara ve özelleştirmelere neden olacağı yönündeki söylentileri reddediyor.

Doktorlar sendikası Honduras Tıp Birliği (CMH) ve öğretmenler sendikası Honduras Öğretmen Örgütleri Federasyonu (FOMH), geçen ay sonunda, Ulusal Kongre tarafından onaylanan eğitim ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilerek yeniden yapılandırılmasına yönelik aldığı karar üzerine ulusal grev çağrısı yapmıştı.

CMH ve FOMH, yaptıkları açıklamalarda, Ulusal Kongrenin aldığı kararları kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.

Sendikalar ayrıca Honduras halkının eğitim ve sağlık hizmetlerini savunmak için bütün meslek odalarından destek istemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:16
  1. abd
  2. honduras
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    1. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    2. 4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21..
    3. TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da
    4. Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin..
    5. Tünel girişinde kaza: 6 yaralı
    6. Komşusuna taş ve baltayla saldıran..
    7. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik..
    8. Malatya'da trafik kazası: 6 yaralı
    9. Çorum’da yangın: alevler ev ve camiye..
    10. Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine..
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    12. 43 ilin geçiş noktasında Ramazan..
    13. İzmir BüyükşehirBelediyesi 100 kadın..
    14. "Bakanlık olarak kazaları en aza..
    15. Hakurk'a "Pençe" harekatı
    16. Rusya'da 3 korkunç patlama! Olağanüstü..
    17. Dicle Nehri’nde balık tutan genç..
    18. Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde
    19. Malatya’da kaza: 1 yaralı
    20. Tosya D-100 karayolunda trafik..
    21. İzmit Belediyesi’nden 7 bin helva
    22. Jandarma, ’kıyı’ ile arama yaptı
    23. Gebze’de Haziran Meclisi yapıldı
    24. Hollanda'da "Açık Çatı Günleri"..
    25. Vali Günaydın Bayram Öncesi Uygulama..
    26. Kahramanmaraş'ta komşusunun vurduğu..
    27. Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli,..
    28. Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği..
    29. 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
    30. Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti