Ülke kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin kuzeyinde yer alan Menaka bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a destek veren silahlı kişiler ile Azavad Kurtuluşu Hareketi (MSA) isimli silahlı grup üyeleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Haberlerde, çatışanlar sırasında 20'ye yakın kişinin öldüğü belirtildi.

Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve BM öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.