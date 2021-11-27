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Dünya Ülke gündemine oturdu! Kalemini çalan arkadaşı için bakın ne yaptı!
Dünya

Ülke gündemine oturdu! Kalemini çalan arkadaşı için bakın ne yaptı!

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde yer alan Kurnool kentinde bir ilkokul öğrencisi, kalemini çaldığı iddiasıyla arkadaşı hakkında karakola giderek şikayetçi oldu. Ülke gündemine oturan olayda polis, iki arkadaşı el sıkıştırarak barıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 22:37:00 - 2021-11-27 22:41:02

Hindistan’da bir ilkokul öğrencisi okulda kalemini çaldığını iddia ettiği arkadaşı hakkında karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ise çocukları el sıkıştırarak barıştırdı.

Arkadaşından şikayetçi oldu

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde yer alan Kurnool kentinde bir ilkokul öğrencisini okulda kalemini çaldığını iddia ettiği arkadaşı hakkında karakola giderek şikayetçi oldu. Peda Kaduburu Karakolundaki bir polis tarafından kaydedilen görüntülerde, kareli gömlekli küçük çocuk yanındaki arkadaşının günlerdir kalemlerini çaldığını ve bunun üzerine karakola gelerek ondan şikayetçi olmak istediğini dile getirdiği görüldü.

Polis el sıkıştırarak barıştırdı

Küçük çocuğun şikayetini sakince dinleyen polis memuru, arkadaşından ısrarla şikayetçi olmak isteyen küçük çocuğa, arkadaşının bu yüzden hapse gönderileceğini, arkadaşının zor bir durumda kalacağını ve şikayeti hakkında yeniden düşünmesini istedi. Polis daha sonra çocukları el sıkıştırarak barışmasını sağlarken, aynı olayın tekrarlanmayacağına dair küçük çocuğa güvence verdi.

Andra Pradeş Polisi tarafından sosyal medyada paylaşılan küçük çocukların görüntüsü ülkenin gündemine oturdu. Polis paylaşımında, "Bu, yalnızca toplumun tüm kesimlerini önemseyen ve hizmet eden polise olan inançlarını gösterir” dedi.

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