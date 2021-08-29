Ülke genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 28 Ağustos itibarıyla Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında yazılı açıklama yaptı.

Ülke genelindeki 6 orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, Tunceli'de tek bir noktada yangınla mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, OGM'nin yangınlarla mücadelesinin devam ettiği vurgulanarak, "Bugün ülke genelinde çıkan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangını yaşandı. İzmir, Şırnak, Burdur, Edirne, Antalya ve Yozgat illerinde çıkan orman yangınlarının tamamı ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Tunceli'deki özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ü kontrol altına alınırken, kalan 1 yangın için ise söndürme çalışmaları olumlu yönde ilerliyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

İzmir Aliağa'da 13.30'da başlayan orman yangınının, ekiplerin hızlı müdahalesi ile 14.35'te kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00'te başlayan yangının ise 17.30'da kontrol altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Burdur Bucak Elsazı köyünde de orman yangını yaşandığı, 11.40'ta çıkan yangının 13.25'te kontrol altına alındığı belirtildi.

Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47'de çıkan yangının 08.00'de kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde 17.25'te çıkan yangın 19.50'de kontrol altına alınırken, Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15'te çıkan yangın da 19.30'da kontrol altına alındı ve bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Bugün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangını da meydana geldi."

Tunceli'deki orman yangınlarından 3'ü kontrol altında

Açıklamada Tunceli yangınları için de bilgi paylaşımında bulunuldu.

Özel güvenlik bölgesinde 18 Ağustos'ta saat 13.45'te ormanlık alanda çıkan örtü yangınlarından 3'ünün kontrol altına alındığı belirterek, şunlar kaydedildi:

"Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat-Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda çıkan orman yangını dört noktada başladı. İşletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 25 personelle söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı, yangını önlemek adına ekiplerimiz, 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangınlardan 3 tanesi kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlamıştır. Devam eden diğer yangına müdahale, ekiplerimizce yapılmaktadır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zamanda yangın kontrol altına alınacaktır. Mevcut yangınlar örtü yangını olup, örtü yer ekiplerimiz müdahale etmektedir. "

8 ayda 2 bin 105 yangın ile mücadele edildi

Açıklama bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'de 1597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandığı belirtilerek, yangınların tamamının, orman teşkilatının yoğun çabalarıyla kontrol altına alındığı ve yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.





