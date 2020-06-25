  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:47:11 -
Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 21-22 Haziran'da 81 ilde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi gerçekleştirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 21- 22 Haziran'da 81 ilde eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

Uygulamalarda 50 bin 892 araç ve sürücü denetlenirken 28 bin 131 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı, 389 sürücünün ise seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde toplam 30 bin 194 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı