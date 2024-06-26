Ülke bunu konuşuyor! Büyük oyun: Cesetleri 1,34 milyon dolarlık lüks evlerinde... Öyle şeyler anlattı ki!

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Olin Johnson, sinir krizi geçirmesinin ardından eşi Kerilyn Johnson'u 6 çocuğunun gözleri önünde öldürdü. Ardından da kendi yaşamını sonlandıran Johnson ülkede gündem oldu.

HİÇBİR BOĞUŞMA BELİRTİSİ YOK! BÜYÜK OYUN!

Yahoo News'te yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis, çiftin cesetlerini 1,34 milyon dolarlık lüks evlerinde buldu.

'Berbat bir insan olsam da beni severler'

Johnson'un bu olaydan birkaç gün önce sosyal medyada "Ne kadar berbat bir insan olursam olayım beni her zaman severler" notunu düştüğü bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

30 YILI AŞKIN SÜREDİR EVLİLERDİ AMA...

American Fork polisi, yaptığı açıklamada Johson'ın önce Kerilyn'i, sonra da kendisini vurarak öldürdüğünü düşündüklerini belirtti. Hiçbir boğuşma belirtisi olmadığını beliren polis, Johnson'ın silahı kendine doğrultmadan önce kadını 2 kez vurduğunu da sözlerine ekledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre çift otuz yılı aşkın bir süredir evliydi.

Putin'in Ukrayna planı: Rusya ile müzakere yoksa silah desteği de yok! Dünya Putin'in Ukrayna planı: Rusya ile müzakere yoksa silah desteği de yok! Putin 'in Ukrayna planı: Rusya ile müzakere yoksa silah desteği de yok!" target="_blank">

{relation id:1864256 slug:'iki-ulkeyi-ayaga-kaldiran-skandal-goruntuler-cop-balonu-krizi-sayilari-her-gecen-gun-artiyor'}