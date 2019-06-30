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Ülke bu olayla çalkalanıyor! ‘Dubai Şeyhi'nin eşi paralarla kaçtı

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un altıncı eşi Prenses Haya el Hüseyin’in, bir Alman diplomatın yardımıyla iki çocuğuyla birlikte ülkeden kaçtığı iddia ediliyor.

30 Haziran 2019 Pazar 11:42
Ülke bu olayla çalkalanıyor! ‘Dubai Şeyhi'nin eşi paralarla kaçtı

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un altıncı eşi Prenses Haya el Hüseyin’in, iki çocuğuyla birlikte ülkeden kaçtığı iddia ediliyor. Daha önce de kızı Prenses Latifa ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Londra’da olduğu söyleniyor

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, bir Alman diplomatın yardımıyla ülkeden kaçtığı, Almanya'dan siyasi sığınma istedikten sonra şu anda Londra'da gizlendiği öne sürülüyor.

Oxford Üniversitesi'nde eğitim alan ve 2004 yılında El Maktum ile evlenen Prenses Haya (45), Eski Ürdün Kralı Hüseyin'in kızı ve şimdiki Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın üvey kız kardeşi. Prenses Haya ile ilgili iddialar, geçen yıl Şeyhin kızı Prenses Latifa'nın baskılar nedeniyle ülkeden kaçma ve ABD'den siyasi sığınma girişimi sonrasına denk geldi. Latifa'nın (31) bir yatla ülkeden kaçmaya çalışırken Hindistan açıklarında yakalanarak ülkeye geri getirildiğine dair haberler basına yansımıştı.

31 milyon sterlinle kaçtı

Sosyal medyada aktif olan Prenses Haya'nın şubat ayından bu yana herhangi bir paylaşım yapmaması, mayıs ayından beri de ortalıkta görünmemesi spekülasyonları arttırdı. 31 milyon sterlinle yurtdışına kaçtığı belirtilen Haya'nın boşanmak istediği de iddia ediliyor.

Ascot'u kaçırmazdı

Biniciliğe meraklı olan ve İngiltere'deki Ascot at yarışlarında Dubai Şeyhi'ne eşlik eden Prenses Haya'nın geçen haftaki Ascot yarışlarında eşini yalnız bırakması da dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:42
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