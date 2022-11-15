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Dünya Ülke bu haberle çalkalanıyor! 2 BM yardım görevlisi kaçırıldı
Dünya

Ülke bu haberle çalkalanıyor! 2 BM yardım görevlisi kaçırıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeyindeki Vakaga bölgesinde 2 Birleşmiş Milletler (BM) yardım görevlisi kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 22:43:00 - 2022-11-15 23:47:26
Ülke bu haberle çalkalanıyor! 2 BM yardım görevlisi kaçırıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeyindeki Vakaga bölgesinde 2 Birleşmiş Milletler (BM) yardım görevlisi kaçırıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi'nden (UNOPS) yapılan açıklamada, Vakaga bölgesine bağlı Diffa şehrinde görevli 2 BM yardım görevlisinin kaçırıldığı duyuruldu.

Yardım çağrısı yapıldı

Kaçıranların kimliği hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetine yardım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, kaçırılan 2 yardım görevlisinin de çalıştığı Acil Durum Altyapı ve Bağlantı Restorasyon Projesi’nin (PURIC) tüm faaliyetlerinin askıya alındığı belirtildi.

Ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren isyancı gruplar fidye talebinde bulunmak için sık sık yardım görevlilerini kaçırıyor.

 

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