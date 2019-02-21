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Ülke alevlere teslim oldu! En az 70 ölü

Güney Asya ülkesi Bangladeş'de meydana gelen yangın faciasında en az 70 kişi hayatını kaybetti.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:07
Ülke alevlere teslim oldu! En az 70 ölü

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın tarihi semtlerinden Chawkbazar'da bir binada çıkan ve daha sonra çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye Genel Müdürü Ali Ahmed, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti.

400 yıllık binada çıkan yangın, 10 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yaralanan yaklaşık 50 kişiden bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

En az 70 kişi öldü

İtfaiye servisinden Mahfuz Riben, evlerin, mağazaların ve depoların bulunduğu binaların dar sokaklarla ayrıldığı bölgede çıkan yangında en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Riben, bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi olduğundan ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Kaynak: Euronews.com

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:07
  1. Chawkbazar
  2. Bangladeş
  3. Dakka

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  • faynurfaynur1 sa önce
    burma lı müslümanların ahı tutmuştur... inş ölenler budisttir

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