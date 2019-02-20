Ulaştırmada “aslan payı” yine demiryollarının

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımları arasında bu yıl en yüksek harcama 7 milyar 462 milyon 618 bin lirayla demiryolu ulaştırması için yapılacak. 2019 Yılı Yatırım Programı’na göre, bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımları arasında 20 milyar 320 milyon 646 bin liralık bütçeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilk sırada yer aldı. Demiryolu ulaştırmasında, TCDD Genel Müdürlüğüne 3 milyar 866 milyon 200 bin lira, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 3 milyar 100 milyon 858 bin lira ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne 495 milyon 560 bin lira ayrıldı. Böylece demiryolu ulaştırmasına toplam 7 milyar 462 milyon 618 bin liralık yatırım yapılması öngörüldü. Karayolu yatırımları için de 6 milyar 673 milyon 911 bin lira ödenek tahsis edildi. Bakanlığın kent içi ulaşımına ilişkin yatırım tutarı 4 milyar 340 milyon 328 bin lira olurken, havayolu ulaştırmasına 1 milyar 26 milyon 425 bin lira ayrıldı. Havayolu ulaştırmasında 524 milyon lirayla en yüksek yatırım tutarını Bakanlık aldı. Yatırım Programı’nda denizyolu ulaştırması için 321 milyon 559 bin lira tahsis edildi.