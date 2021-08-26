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Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıklaması
Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıklaması

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışmanın 900 gün süreceği yönündeki iddiaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 16:07:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan çalışmanın 900 gün süreceği yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir."

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