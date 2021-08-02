Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tüm imkanlarıyla yangına müdahale ediyor

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Bölgedeki orman yangınlarına çok sayıda iş makinesi ve personelle müdahalede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait hızlı tahlisiye botları ile Bodrum Güvercinlik Koyu’nda ve Tersaneler Bölgesi’nde ki yangınlara denizden müdahale edip, itfaiye araçlarına da su sağlıyor. Gerekli hallerde yangından etkilenen vatandaşları da tahliye ettiklerini vurgulayan Bakanlık, diğer tahlisiye botlarının ve römorkörlerin de Marmaris ve Bodrum bölgesinde hazır beklediğini bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 147 ekipman ve 242 personel yangınla mücadele ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yangın felaketinin yoğun yaşandığı bölgelerde bölge müdürlüklerinin seferberlik ruhu ile çalışmalara katıldığının altını çizdi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok ekip ve personelin sahada özveri ile çalıştığını aktaran Bakanlık, il il çalışmalara katılan ekip ve personellerin bilgisini verdi.

Buna göre Bakanlık; Manavgat Yeniköy ve Gündoğmuş İlçeleri, Alanya civarındaki yangınlarda; 2 akaryakıt nakil aracı, 9 çekici ve treyler, 6 dozer, 8 ekskavatör, 2 greyder, 13 panel pikap, 8 binek, 17 kanal kazıcı, 6 yükleyici, 24 arazöz, 2 kamyon, 1 yatakhane treyler olmak üzere toplam 97 araç ve 126 personelin çalışmalara katıldığına işaret etti. Bodrum ve Marmaris Bölgelerindeki yangınlarda; 6 Arazöz, 1 yükleyici, 2 treyler, 2 dozer, 4 pick-up, 1 Kamyon, 3 ekip kamyonu, 2 trafik ekip aracı, 1 kasalı kamyon, 1 kanal kazıyıcı, 1 ekskavatör, 1 forklift olmak üzere 24 ekipman ve 46 personelin çalışmalara katıldığına dikkat çeken Bakanlık; Mersin, Adana ve Osmaniye’de, 1 dozer, 7 greyder, 6 yükleyici, 6 kamyon, 6 pikap olmak üzere 25 ekipman ve 70 personelin yangınla mücadele ettiğini kaydetti.

Diğer yandan, Manavgat’ta mahallelerdeki incelemelerine devam eden Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Sırtköy Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada vatandaşları dinleyen ve ihtiyaçlarla ilgili tespitlerde bulunan Karaismailoğlu, buradaki incelemelerinin ardından Evrenleryavşı Mahallesi, Salur Mahallesi, Sarılar Mahallesi, Şişeler Mahallesi ve Yukarıışıklar Mahallesi’ni ziyaret edecek.