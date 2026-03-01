  • İSTANBUL
Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava sahasındaki son durumu paylaştı
Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava sahasındaki son durumu paylaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava sahasındaki son durumu paylaştı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından bölge hava sahasında büyük kısıtlamalar devreye girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kısıtlamalar nedeniyle Türk hava sahasında yoğunluk artışı yaşandığını ve bazı uçuşların İstanbul'a yönlendirildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgedeki askeri hareketlilik sonrası sivil havacılık trafiğine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabı üzerinden yapılan açıklamada; İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında farklı düzeylerde kapatma veya kısıtlama kararları uygulandığı bildirildi.

Afganistan hava sahasında trafik hizmetinin tamamen durduğu belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise özel hava yolu düzenlemelerine gidildiği aktarıldı.

İsrail'de ise Ben Gurion Havalimanı kısıtlı hizmet verirken; Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanlarının tamamen kapatıldığı vurgulandı.

TÜRK HAVA SAHASINDA YOĞUNLUK ARTIŞI YAŞANIYOR

Bölgedeki hava trafiğinin ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye hattına kaydığını belirten Bakanlık, Türk hava sahasında belirgin bir yoğunluk artışı gözlemlendiğini ancak hizmetlerin emniyetli şekilde sürdüğünü kaydetti.

28 Şubat itibarıyla bölgesel kapanmalar nedeniyle 15 uçuşun rotasının değiştirildiği (divert), bunlardan 9’unun İstanbul Havalimanı’na yönlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait iki uçağın halen yerde beklediği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, Türk taşıyıcıların rotalarında kısıtlamalar çerçevesinde düzenlemeler yapıldığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

