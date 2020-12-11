Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, 6-7-8 Ekim 2021'de düzenlenecek"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, 6-7-8 Ekim 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yerleşkesi'nde düzenlenecek." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" lansmanına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve veri ulaştırmada, Türkiye'nin yüksek hedeflerini destekleyecek, çağın gereklerine uygun bir altyapının tamamlanması için çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, ulaştırma sektörünün bileşenlerinde kendi teknolojisini üreten hatta ihraç eden bir ülke haline gelirken, Türkiye'yi her modda dünya ile bağladıklarını söyledi.

18 yılda, atılımcı, inovatif ve planlı ulaştırma ve altyapı geleneğine sahip olan Türkiye'nin, mühendislik açıdan dünya ölçeğinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2020'li yıllara geldiğimizde bu geleneği güçlendirerek geleceğe taşıyabilmemiz için son teknolojik olanaklardan yararlanan ve katma değerli ulaşım ve haberleşme yatırımlarımıza ivme kazandıracak bir reform sürecini başlattık. Avrasya bölgesinin merkezinde, Yeni İpek Yolu’nun kalbinde yer alan ülkemiz, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın eşiğindedir.

Bu tarihi dönemeç, coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanan bir Türkiye'yi, dünya ekonomisinin ve dünya ticaretinin oyun kurucularından biri haline getirecektir. Bizlere düşen bu yeni çağı en iyi şekilde hazırlanarak karşılamak, ülkemiz için sarsılmaz bir güce ve insanımız için refaha dönüştürmektir. Bu nedenledir ki, yük, insan ve veri ulaştırmada, değişen ihtiyaçlara ve dünya sathında kurulan yeni oyuna, planlı ve akılcı bir yaklaşım getirmek durumundayız."





- "Son derece önemli uluslararası bir organizasyon"





Karaismailoğlu, bu bağlamda, lojistik alanında süper güç olmak, ülke içinde verimli, sürdürülebilir akılcı bir mobilitenin şartlarını oluşturmak, her alanda dijitalleşmeyi öncelik olarak kabul etmek konularının şu andaki çalışma ilkelerinin de bir özetini oluşturduğuna dikkati çekti.

Lojistik-mobilite-dijitalleşme odağında bugünün ve geleceğin ulaşım ve iletişim sistemlerinin konuşulacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın da son derece önemli uluslararası bir organizasyon olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"6-7-8 Ekim 2021 tarihlerinde kamu, özel sektör ve akademi destekli hayata geçireceğimiz Şuramızın hazırlık aşaması da bir o kadar önemlidir. Gelecek yılların ulaştırma ve iletişim haritasını tasarlayacağımız, açığa çıkmamış ihtiyaçların belirleneceği, ülkemizin ulaştırma ve altyapı politikalarına yön verecek Ulaştırma ve Haberleşme Şurası hazırlıklarına bugünden itibaren ivme kazandırıyoruz.

Hepimizin bildiği üzere, ulaşım ve iletişim sektörleri sosyal-politik-teknik-ekonomik-kültürel ilişkilerin merkezinde, bunları birbirine bağlayan, bu ögelerin her biriyle doğrudan ve karşılıklı bir ilişkiye sahiptir. Bütün bu parametrelerin hem etkileyeni hem de etkilenenidir. İşte bu nedenle son 18 senedir ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'nin gelecek vizyonunu, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve dünya ile entegrasyonu merkeze koyarak şekillendiriyoruz."





- "55 farklı ülkenin Ulaştırma Bakan ve Bakan Yardımcıları katılacak"





Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın önemine dikkati çekerek, Şura'nın kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile yurtdışından sektöre yön veren kuruluşların üst düzey temsilcilerini, kısaca sektörün tüm paydaşlarını bir araya gelmesine ve doğru adımların atılmasına vesile olacağını dile getirdi.

Şuranın, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yerleşkesi'nde 3 gün boyunca süreceğini bildiren Karaismailoğlu, şuranın hedeflerinin Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde stratejik hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlamak, sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunmak, çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirmek, Kovid-19 sonrası küresel tedarik zincirlerinin yeni standartlarını belirlemek, ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğini güçlendirmek, olarak belirlendiğini anlattı.

Karaismailoğlu, bu konu başlıkları altında sektör çalışma gruplarının son halini verecekleri raporlar ile "Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi"nin ortaya çıkacağını belirterek, şunları söyledi:

"12.Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı panellerin yanı sıra, 55 farklı ülkenin Ulaştırma Bakan ve Bakan Yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar ile, dünyayı değiştirecek mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın gelişimi, bütünsel kalkınmayı destekleyecek ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi gibi önemli konularda sektördeki işbirliği fırsatları, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır. Bizlere yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyma fırsatı sunacaktır."





- "Önce hayal ettik ve hayallerimizi bir bir gerçekleştirmeye başladık"





Karaismailoğlu, "Biz önce hayal ettik ve hayallerimizi bir bir gerçekleştirmeye başladık. Bunu halkımızın desteği ve son yıllarda sağlanan istikrarlı siyasi yapıya borçluyuz. Böylelikle soyuttan somuta, düşten gerçeğe doğru yol aldık. Yapılamaz zannedilenleri yaptık, ulaşılamaz denenlere ulaştık, hep gündemde kalan projeleri tek tek hizmete aldık." ifadelerini kullandı.

Bundan 18 yıl önce, AK Parti iktidarı ile başlayan "yeni ulaşım ve iletişim çağı"nın, zamanın ruhuna uygun bir şekilde dönüşerek ve gelişerek devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sürecin merkezinde ülkemizde doğu ile batı, kentle kır arasında kalkınmada eşitliğin sağlanmasını ifade eden bütünsel kalkınma hedeflerimiz bulunuyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörleri başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olacak. Geleceğe ulaşan yolculukta yaşam kalitemizi şekillendiren kritik bir rol üstlenecek. 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında 910,3 milyar TL yatırım yaptık.

Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. 28 bin kilometre bölünmüş yol sayesinde yıllık 18,5 milyar TL tasarruf sağladık. 3,9 milyon ton daha az CO2 emisyonu gerçekleşti. Trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük, taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu artırdık ve süresini kısalttık. Ortalama hızı ise 40 km’den 88 km'ye çıkardık."

Karaismailoğlu, 2003-2019'da taşıt hareketliliği yüzde 160 düzeyinde artarken, altyapı geliştirme çalışmaları sayesinde 100 milyon taşıt-km başına can kaybını yüzde 79 düzeyinde azalttıklarını söyledi.

Cumhuriyetin kuruluşunda ortaya koyulan "anayurdu demir ağlarla örme" hedefine sahip çıktıklarını belirten Karaismailoğlu, yüksek hızlı trenle seyahat dönemini başlattıklarını, Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmeci ülkesi yaptıklarını dile getirdi.





- "Ülkemize bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa ettik"





Bugüne dek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Türkiye'ye bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa ettiklerini anımsattı.

Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Çin'e ilk ihracat trenimizi yolcu ettik. Planlı bir şekilde yoluna devam ediyor." dedi.

Yapılan diğer çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Veri ulaştırmada adeta çağ atladık. Ülkemizi bilgi otobanlarıyla donattık, bilişim sektöründe yerli ve milli teknolojilerin gelişmesini sağladık. Fiber hat uzunluğumuz, 404 bin kilometreyi aştı. Genişbantta abone sayısı, 78 milyon 400 bine ulaştı. Makinalar arası iletişim abone sayımız, 5 milyon 900 bin oldu. 83 milyona ulaşan mobil abone sayısının yüzde 90'dan fazlası, son dört yılda 4.5G hizmetini kullanmaya başladı. Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A'nın da devreye girmesiyle birlikte, 6 haberleşme uydumuzla uzayda çok daha güçlü olacağız.

Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz. Türksat 5B'nin uydu seviye testlerine başladık. 5A'yı da 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatacağız. Türkiye'yi haberleşme uydusunu üreten on ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'nın, TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde TÜRKSAT mühendislerimizin da katılımı ile üretim ve entegrasyonu sürüyor. 6A'yı da 2022 yılında uzaya göndereceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, önümüzdeki yakın süreç içerisinde, yapılacak açılışlar hakkında da bilgi verdi.

Etik değerleri gözeten, bilimsel temellere dayalı, insana, çevreye ve tarihe duyarlı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerini benimseyen, yerel, bölgesel ve küresel entegrasyonu göz ardı etmeyen bir ulaşım altyapısı inşa etme hedefinde olduklarını bildiren Karaismailoğlu, "3 gün sürecek 12.Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile bizi hedeflerimize ulaştıracak stratejileri, bilimsel yöntemlerle ve paydaşlarımızın katkılarıyla ortaya çıkaracağız." diye konuştu.



