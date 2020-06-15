  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Milli elektrikli tren 30 Ağustos'ta yay ve yol testlerine başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Milli elektrikli trene ilişkin, "30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:44:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Milli elektrikli tren 30 Ağustos'ta yay ve yol testlerine başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli elektrikli trene ilişkin, "30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı