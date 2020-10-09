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Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi
Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi

Mardin'de temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:01:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi

Mardin'deki temasları kapsamında Dargeçit ilçesine giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü Destek Şube Müdürü Çetin Aslan'ın 34 HA 0671 plakalı makam aracı, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada Aslan ile şoförü yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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