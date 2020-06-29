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Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yerli ve milli tren setlerimiz saatte 160 kilometre işletme hızına, 176 kilometre tasarım hızına sahip olarak üretildi. Seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ve

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:20:04 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yerli ve milli tren setlerimiz saatte 160 kilometre işletme hızına, 176 kilometre tasarım hızına sahip olarak üretildi. Seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ve
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Satılık 2013 model Fiat Ducato

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