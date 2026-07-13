Bu isimleri neredeyse kral ilan edeceklerdi! “Kemalizm tarikatının şeyhleri” tek tek patladı

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6 Şubat depremlerinde AFAD ve Kızılay gibi köklü devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için adeta bir tarikat gibi hareket eden laikçi azınlık, sosyal medya anketleriyle kendi “şeyhlerini” ilan etmişti. O dönem dolaşıma sokulan listelerin ilk sıralarında yer alan Haluk Levent ve Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin, bugün “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği, rüşvet” gibi suçlamalarda gözaltında olması dikkat çekiyor. Anketlerdeki üçüncü isim ise Oğuzhan Uğur’du. Uğur deprem sürecinde, “Ahbap ile ortak çalışıyoruz” diyerek, kurucusu olduğu Babala’ya gönderilen paraların doğrudan Ahbap Derneği’nin hesabına yattığını söylemişti.

“EN GÜVENİLEN İSİMLER” ŞAİBEYE BATTI!

Özellikle Haluk Levent gibi insanların acıları üzerinden rant devşirmeye kalkan o sözde “en güvenilir” isimlerin bugünkü tablosu tam bir fiyasko!..

Sosyal medyada adeta bir "tarikat şeyhi" gibi bağlandıkları Haluk Levent’in, iyi niyetli vatandaşların paralarını iç ettiği ve Ahbap üzerinden milyarlarca liralık şaibeli işlere imza attığı iddiaları yargıya taşındı. Mürit gibi Ahbap’ın peşinden giden ve kendi devletine güvenmeyen kemalistlerin paralarının kumarda yendiği ileri sürülüyor. Haluk Levent’in altı yılda 990 milyon lira bahis oynadığı belirtiliyor. Haluk Levent an itibariyle gözaltında.

Deprem bölgesine yardım götürmek yerine algı belediyeciliği yapan, İstanbul’un bütçesini reklam ajanslarına ve fondaş medyaya akıtan Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin paralarını ve “kestiği haraçları” siyasi ikbali için kullanmakla suçlanıyor. İmamoğlu deprem döneminde yayınlanan anket listelerinde Haluk Levent’in ardından ikinci sıradaydı.

Babala TV üzerinden açtığı dezenformasyon koridorlarıyla deprem bölgesinde “Baraj patladı” yalanını yayarak arama kurtarma çalışmalarını aksatan ve insanların enkaz altında can vermesine neden olduğu ileri sürülen Oğuzhan Uğur, halktan topladığı paraları doğrudan Ahbap’ın şaibeli havuzuna aktardığını itiraf etmişti. Uğur, Fatih Portakal ile yaptığı bir canlı yayında, “Ahbap ile ortak çalışıyoruz. Bize gelen para öncelikle Ahbap yetkililerine iletiliyor” demişti.

ÖVE ÖVE BİTİREMİYORLARDI

Söz konusu isimleri Atatürkçü tayfa sosyal medyada yere göğe sığdıramıyordu. Devleti aciz göstermek için bin dereden su getiren bu kesim, Ahbap ve Babala’ya verdikleri destekle kılı kırk yarıyordu. Söz konusu isimlerin büyük bölümünün aynı zamanda İmamoğlu destekçisi olması ise dikkatlerden kaçmayan başka bir mesele!..

İşte o isimlere örnekler:

KEMALİSTLERİN LİSTESİNE GÜVENİLMEZ

Günün sonunda acı gerçek bir kez daha tescillendi; devletin haklı, milli kurumları kötüleyenlerin ise haksız olduğu açıkça gözler önüne serildi. Sosyal medyada bu isimleri tarikat şeyhi gibi ilan eden kemalistler alenen dolandırıldı.

Karanlık dezenformasyonun başaktörlerinden Oğuzhan Uğur’un şimdilik bu kirli çarkın tam olarak neresinde olduğu bilinmiyor.

Ancak listenin zirvesine yerleştirdikleri diğer iki isim, başka meselelerden de olsa nihayetinde vatandaşların parasını iç etmekten gözaltında bulunuyor.

Devletin büyüklüğünü küçümseyip şaibeli şahısları “anketlere göre en güvenilen isimler” sıralamasında listenin başına yazan kemalistler için, “Kimi seviyorlarsa uzak durmak lazım” yorumları yapıldı.

Stratejist Galip İlhaner de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: