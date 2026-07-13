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Karabük'ten yürekleri ferahlatan haber

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AA Giriş Tarihi:

Karabük'ten yürekleri ferahlatan haber

Karabük'te ormanlık alanda meydana gelen yangın ekipleri müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

#1
Foto - Karabük'ten yürekleri ferahlatan haber

Merkeze bağlı Sipahiler köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Karabük'ten yürekleri ferahlatan haber

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

#3
Foto - Karabük'ten yürekleri ferahlatan haber

Yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.

#4
Foto - Karabük'ten yürekleri ferahlatan haber

Ekiplerin soğutma çalışmaları gerçekleştirdiği bölgede yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

#5
Foto - Karabük'ten yürekleri ferahlatan haber

Bu arada, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

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