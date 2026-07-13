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Gündem CHP'de Özgür Özel cephesinden yeni hamle! Yarın başvuru yapacaklar
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CHP'de Özgür Özel cephesinden yeni hamle! Yarın başvuru yapacaklar

Yeniakit Publisher
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CHP'de Özgür Özel cephesinden yeni hamle! Yarın başvuru yapacaklar

CHP’de Özgür Özel cephesinden yeni bir hamle daha geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Yarın mahkemeye başvurarak olağanüstü kurultay yapılmasını ve çağrı heyeti oluşturulmasını talep edeceğiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yaptığı açıklamada, "Yarın olağanüstü kurultay için sulh hukuk mahkemesine başvuracağız. Yarın mahkemeye başvurarak olağanüstü kurultay yapılmasını ve çağrı heyeti oluşturulmasını talep edeceğiz" dedi.

Ayrıntılar geliyor…

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Yorumlar

Murat

Bunlar kene gibi kardeşim ne hukuk tanırlar ne hukukdan anlarlar hadi gidin parti kurun kuracsk ne yürekleri var nede cesaretleri tabi alıştılar partinin paralarını sömürmeye giderlermi kılıctaroglu cok hızlı hareket edip bunlarla ilişigi kesmeli neözeli şunu bunu yoksa kendi kaybeder artık chp silkinmesi lazım secimlere az zamanı var
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