CHP'de Özgür Özel cephesinden yeni hamle! Yarın başvuru yapacaklar
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CHP’de Özgür Özel cephesinden yeni bir hamle daha geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Yarın mahkemeye başvurarak olağanüstü kurultay yapılmasını ve çağrı heyeti oluşturulmasını talep edeceğiz" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yaptığı açıklamada, "Yarın olağanüstü kurultay için sulh hukuk mahkemesine başvuracağız. Yarın mahkemeye başvurarak olağanüstü kurultay yapılmasını ve çağrı heyeti oluşturulmasını talep edeceğiz" dedi.
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