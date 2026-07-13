FETÖ'ye bir darbe de Mersin'de: 58 militan kıskıvrak yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 70 şüpheliden 58'i yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/ PDY soruşturma kapsamında çalışma yapıldı. Polisin yaptığı çalışmada 70 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine şafak vakti 70 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 58’i yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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