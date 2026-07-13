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Gündem FETÖ'ye bir darbe de Mersin'de: 58 militan kıskıvrak yakalandı
Gündem

FETÖ'ye bir darbe de Mersin'de: 58 militan kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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FETÖ'ye bir darbe de Mersin'de: 58 militan kıskıvrak yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 70 şüpheliden 58'i yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/ PDY soruşturma kapsamında çalışma yapıldı. Polisin yaptığı çalışmada 70 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine şafak vakti 70 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 58’i yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Yorumlar

Davetçi

Artık inancımı yitirdim. Vatan haini her ülkede karşılığı idamdır. Etkin pişmanlık diye bir şey yakala bırak diye bir şey olmaz. Oyun oynamıyonuz devlet yönetiyorsunuz.

Cengiz

Aradan on sene geçti halen ne damet duymuyorlar,demek ki bunların beyinlerini yazılımı terör örgütü tarafından değiştirildi.acaba hatadan dönerler mi diye beklemek nafile,biri cübbesini giyebilir
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