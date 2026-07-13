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Gündem 18 ilde 355 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 59 zehir taciri tutuklandı
Gündem

18 ilde 355 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 59 zehir taciri tutuklandı

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18 ilde 355 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 59 zehir taciri tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 18 İlde 'düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 80 şüpheliden 59’unun tutuklandığını, 21’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: 18 İlde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 355 kilo uyuşturucu madde ile 52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 59’u tutuklandı. 21’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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