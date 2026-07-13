18 ilde 355 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 59 zehir taciri tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanlığı, 18 İlde 'düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 80 şüpheliden 59’unun tutuklandığını, 21’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: 18 İlde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 355 kilo uyuşturucu madde ile 52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 59’u tutuklandı. 21’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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