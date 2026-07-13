Bakan Göktaş, İİT Konferansı’nda konuştu Gazzeli kadınların sesi soluğu olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı’nda yaptığı konuşmada "Burada dile getirilen her söz Müslüman kadınların yeni yüzyıldaki yürüyüşüne istikamet kazandıracak. Gazze kadınlarının sesini duyuran ve mücadelesini görünür kılan bir iradeye dönüşecek. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulmü bütün dünyanın duyacağı, adalet ve merhamet çağrısına dönüştürecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün geldiği Pakistan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, başkent İslamabad’daki ikinci gün temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı’nın Açılış Oturumu’na katıldı.

Bakan Göktaş, konuşmasında Asya’dan Afrika’ya, Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan İslam dünyasını ilgilendiren bu stratejik gündemin İİT çatısı altında müzakere edilmesini çok kıymetli bulduğunu belirterek, ülkeler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun kadın çalışmalarına daha güçlü bir yön kazandıracağına yürekten inandığını ifade etti. Konferansa öncülük eden İİT’ye ve misafirperverliğinden dolayı Pakistan Hükümeti’ne teşekkür eden Göktaş, buradaki tartışmaların güçlü iş birliklerine kapı aralamasını diledi.

İslam tarihinde kadına atfedilen değerin köklü bir maziye sahip olduğunu dile getiren Göktaş, kadının sosyoekonomik ve siyasi açıdan güçlenmesini konuşurken, zorluklara ve yol haritasına bakarken pergelin sabit ayağının bu mirasın üzerinde durduğunu, hareketli ayağının ise bu birikim etrafında yönünü bulduğunu vurguladı.

Kadının güçlenen varlığının küresel krizlerin çözümündeki rolüne işaret eden Göktaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kadının güçlenen varlığı diplomasiye yansıdığında; savaş ve göç gibi krizlerin hâkim olduğu bir atmosferde merhamet temelli yeni diyalog kanalları kurabiliriz.

Kadının güçlenen varlığı dijital çağa yön verdiğinde; yapay zekânın, iletişim teknolojilerinin ve algoritmaların gelecek nesiller lehine şekillendiği bir değerler iklimi oluşturabiliriz. Kadının güçlenen varlığı sürdürülebilir kalkınma vizyonumuza yansıdığında; iklim krizine karşı emaneti koruyan ve insanı önceleyen yenilikçi çözümler üretebiliriz. Kadın, ailenin köklerini besleyen asli değer olarak görüldüğünde birbirinden güç alan çiftlerin, aileleriyle güçlenen çocukların varlığını güvence altına alabiliriz. İşte bu nedenle, 21. yüzyılının yıkıcı fırtınaları karşısında doğru kitabı açmalı, doğru sayfaları bulmalı, doğru okumaları yapmalıyız"

GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ TOPLUM

Türkiye olarak "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" vizyonuyla hareket ettiklerini bildiren Göktaş, "Müslüman kadınların sosyal ve ekonomik hayata güçlü katılımını, siyasi platformlardaki etkinliğini medeniyet mirasımıza karşı bir sorumluluk olarak biliyoruz. Güçlü bir geleceğin inşasında stratejik bir hedef olarak görüyoruz.

Bugün bu hedef, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla şekilleniyor. Kadınların potansiyelinin gerçek anlamda ortaya çıktığı, kadınların emeğinin çağımızın sorunlarına çözüm olduğu yeni bir evreye işaret ediyor. Biz de, Bakanlık olarak, kadın liderliğini Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun, Aile ve Nüfus 10 Yılı çalışmalarımızın ana eksenlerinden biri hâline taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, son 24 yılda reform niteliğinde politikalar hayata geçirerek kadınların her alanda etkin yer aldığı bir ekosistem inşa ettiklerini, 2024-2028 dönemini kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile bu çatıyı daha da sağlamlaştırdıklarını anlattı.

Türkiye’nin kadınların fırsatlara erişimini genişletme yönündeki kararlı çabalarının somut kazanımlarla neticelendiğini vurgulayan Bakan Göktaş, 2002 yılında yüzde 14 olan kız öğrencilerin üniversiteleşme oranının günümüzde yüzde 53’e yükseldiğini, akademideki kadın oranının yüzde 36’dan yüzde 53’e ulaştığını ve kadın milletvekili oranının yüzde 4,4’ten yüzde 19,8’e çıktığını belirtti. Diplomaside 2002 yılında sadece 14 olan kadın büyükelçi sayısının bugün 82’ye ulaştığına dikkat çeken Göktaş, yargıda hâkim ve savcıların yüzde 40’ını kadınların oluşturduğunu, iş gücü piyasasında ise kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35’e, istihdam oranının ise yüzde 31,4’e yükseldiğini ifade etti.

Göktaş, "Bu kazanımlar, Türkiye’nin kadınların fırsatlara erişimini genişletme ve toplumun tüm alanlarında kadınların katılımını güçlendirme yönündeki kararlı çabalarının somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Eğitim, sağlık, enerji, tarım ve sanayi gibi alanlarda kamu, özel sektör ve sivil toplumla iş birlikleri kurduklarına değinen Göktaş, 8 Mart’ta açıklanan "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ile kadın fikrini girişimciliğin, kadın emeğini sektörel dönüşümün ve kadın vizyonunu iş dünyasının merkezine konumlandırdıklarını, dijitalleşme, yapay zekâ ve finansal teknolojiler alanlarında kadınların ve kız çocuklarının liderlik becerilerini geliştirmelerini teşvik ettiklerini kaydetti.

TÜRKİYE EŞİTLİK KONUSUNDA BAŞARILI

Bakan Göktaş, geniş bir alanda kadınları destekledikleri 2025 Aile Yılı’nda kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını daha güçlü bir zemine taşıdıklarını, kreş ve gündüz bakımevlerini yaygınlaştırdıklarını, istihdamda kalıcılığı artıracak çok yönlü çalışmalar başlattıklarını anımsattı.

Doğum desteklerinin kapsamını genişleterek, doğum izinlerinin süresini iyileştirerek kadını, aileyi ve nüfusu önceleyen sosyal hizmetleri güçlendirdiklerini belirten Göktaş, Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalarla OECD nezdinde kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi başarıyla uygulayan ülkeler arasında yer aldığını paylaştı.

Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda da, tüm bu hizmetleri yeni kazanımlarla güçlendireceklerini vurgulayan Göktaş, "Bu vizyonu uluslararası zeminde de büyütüyoruz. Bu anlamda İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından, 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan edilmesi girişimimizin kabul görmesi, bunun somut bir karşılığıdır" dedi.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" kapsamında İİT üyesi 24 ülkeden 31 genç kadını bir araya getirerek Türkiye’nin tecrübelerini paylaştıklarını belirten Göktaş, diplomasi, liderlik ve stratejik düşünme oturumlarıyla genç kadınların uluslararası platformlarda daha görünür ve etkin roller üstlenmelerinin önünü açtıklarını kaydetti.

FİLİSTİNLİ KADINLAR İÇİN ADALET

Medeniyet ve kültürlerinde kadının, ilmiyle ilham veren bir kutup yıldızı, toplumsal kalkınmanın ve milli atılımların çıkış noktası olduğunu söyleyen Göktaş, Müslüman kadınların sosyoekonomik ve siyasi alanlarda güçlenmesinin önünü açacak çağa uygun mekanizmalar geliştirmek sorumluluğunda olduklarını ifade etti.

Konferansta dile getirilen her sözün dünyanın farklı coğrafyalarında yankılanacağına dikkati çeken Göktaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Burada dile getirilen her söz Müslüman kadınların yeni yüzyıldaki yürüyüşüne istikamet kazandıracak. Gazze kadınlarının sesini duyuran ve mücadelesini görünür kılan bir iradeye dönüşecek. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulmü bütün dünyanın duyacağı, adalet ve merhamet çağrısına dönüştürecek. Filistin’de annelerin refaha kavuştuğu, çocukların huzur bulduğu, sokakların umutla dolduğu günlerin tez vakitte gelmesini diliyorum. Bu vesileyle, ABD-İran savaşında uzlaşıya varılmasında yoğun mesai harcayan kardeş Pakistan’a gönülden teşekkür ediyorum. İran’da yaşanan acıların bir an önce son bulmasını, yaraların sarılmasını diliyorum. Bölgemizde barışın hâkim olduğu, insanlık ailesinin refaha kavuştuğu günlere olan inancımı bir kez daha yineliyorum."

ÖDÜL VE KONSEY ÜYELİĞİ

Konferansta Türkiye, başarılı çalışmaları neticesinde iki önemli başarıya imza attı. İİT İstişari Kadın Konseyi üyeliği süren Dr. Ravza Kavakcı Kan, Türkiye tarafından konseye yeniden aday gösterildi. Türkiye’nin İİT Daimi Temsilciliğinin girişimleriyle Pakistan, Asya grubundaki üyeliğini Türkiye lehine geri çekti. Böylece Dr. Ravza Kavakcı Kan, yeniden Asya grubundan konsey üyeliğine seçildi.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Kadınların Teknolojideki Rolü" kategorisinde İİT 3. Kadın Başarı Ödülleri’ne aday gösterilen TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy da ödüle layık görüldü.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Göktaş program kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Göktaş bu kapsamda, Bangladeş Kadın, Çocuk İşleri ve Sosyal Refah Bakanı Abu Zafar Md. Zahid Hossain ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldı.

Pakistan Federal Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanı Shaza Fatima Khawaja ve Pakistan Federal Yoksulluğun Azaltılması ve Sosyal Güvenlik Bakanı Syed Imran Ahmad Shah ile görüşen Göktaş, çocukların dijital alanda korunması, Türkiye’nin sosyal yardımlar alanındaki iyi uygulama örnekleri ve sosyal hizmetler alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Göktaş’ın İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu İcra Direktörü Dr. Hadi bin Ali Alyami ile görüşmesinde ise kadınların güçlendirilmesi bağlamında teşkilat çatısı altında yürütülecek iş birlikleri ile yürütülecek çalışmalarda Türkiye’nin rehberliği ele alındı.

Göktaş, ayrıca İran Kadın ve Aile İşlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zahra Behrouz Azar ile de ikili bir görüşme gerçekleştirerek ortak çalışma alanlarını değerlendirdi. Görüşmede, bölgedeki insani trajediye dikkat çeken Göktaş, Türkiye’nin savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için aktif arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtti. Savaşın olumsuz etkilerine en çok kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin maruz kaldığını vurgulayan Bakan Göktaş, savaş sonrası toparlanma sürecinde sosyal hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesi için İran ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Wajıha Qamar ile birlikte Pakistan’ın siyaset, iş dünyası, akademi, medya ve STK temsilcileriyle de bir araya geldi.