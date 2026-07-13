Erzincan’ın gurur tablosu: LGS'de 3 şampiyon birden!

Aydoğdu, "Akademik başarıyla birlikte öğrencilerimizin ruh ikliminin, kalp ikliminin de iyi olması bence çok değerli. Onun için bu başarıda emeği olan öncelikle anne babalarımıza, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Erzincan bu başarıları katlayarak devam ettirecektir." diye konuştu.