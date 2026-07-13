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Yeni deniz duvarı inşa edildi: Tianjin'de ilk etabı tamam!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni deniz duvarı inşa edildi: Tianjin'de ilk etabı tamam!

Tianjin'in Binhai Yeni Bölgesi'nde deniz duvarı projesinin birinci aşaması başarıyla tamamlandı...

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Foto - Yeni deniz duvarı inşa edildi: Tianjin'de ilk etabı tamam!

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Binhai Yeni Bölgesi'nde deniz duvarı inşa etmeye yönelik projenin birinci aşaması tamamlandı.

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Foto - Yeni deniz duvarı inşa edildi: Tianjin'de ilk etabı tamam!

Önceki duvardan yaklaşık 2 metre daha yüksek olan yeni duvar, maksimum 9,2 metre yüksekliğe ulaşıyor.

#3
Foto - Yeni deniz duvarı inşa edildi: Tianjin'de ilk etabı tamam!

3,4 kilometre uzunluğundaki yeni duvar, tayfun, şiddetli yağış ve fırtına dalgaları gibi birden fazla riskle daha etkin mücadele etme kapasitesine kavuştu.

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