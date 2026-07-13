Yeni deniz duvarı inşa edildi: Tianjin'de ilk etabı tamam!
Tianjin'in Binhai Yeni Bölgesi'nde deniz duvarı projesinin birinci aşaması başarıyla tamamlandı...
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Tianjin'in Binhai Yeni Bölgesi'nde deniz duvarı projesinin birinci aşaması başarıyla tamamlandı...
Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Binhai Yeni Bölgesi'nde deniz duvarı inşa etmeye yönelik projenin birinci aşaması tamamlandı.
Önceki duvardan yaklaşık 2 metre daha yüksek olan yeni duvar, maksimum 9,2 metre yüksekliğe ulaşıyor.
3,4 kilometre uzunluğundaki yeni duvar, tayfun, şiddetli yağış ve fırtına dalgaları gibi birden fazla riskle daha etkin mücadele etme kapasitesine kavuştu.
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