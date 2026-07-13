Kayseri'de ziyaretçilerin akın ettiği o yer! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor...
Kayseri'ye yaklaşık 70 km uzaklıkta bulunan merkeze 10 yıla kadar kiracı aranıyor. Konu bugün Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geliyor. Kayseri'nin Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri arasında kalan Sultan Sazlığı, Afrika ile Avrupa arasındaki iki ana kuş göçü yolunun kesişme noktasında yer alıyor. Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olan Sultan Sazlığı birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.