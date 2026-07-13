  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kayseri'de ziyaretçilerin akın ettiği o yer! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor... Evini genişletmek istedi, 38 kiloluk hazine buldu Yeni deniz duvarı inşa edildi: Tianjin'de ilk etabı tamam! Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi New York Times yazdı: Mossad’ın Ahmedinejad’lı kukla lider planı çöktü "253 Şehit 253 Portre" Kahramanlar bu sergide Damarları temizliyor, kalbi koruyor: İyi geldiği kanıtlanmış ama bu noktalara dikkat... Meyve suyu, süt, ayran gibi içecekler ile önlem almalıyız! Sıcak hava sorununa çözüm bakın neler
Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Kayseri'de ziyaretçilerin akın ettiği o yer! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kayseri'de ziyaretçilerin akın ettiği o yer! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor...

Kayseri'ye yaklaşık 70 km uzaklıkta bulunan merkeze 10 yıla kadar kiracı aranıyor. Konu bugün Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geliyor. Kayseri'nin Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri arasında kalan Sultan Sazlığı, Afrika ile Avrupa arasındaki iki ana kuş göçü yolunun kesişme noktasında yer alıyor. Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olan Sultan Sazlığı birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Kayseri'de ziyaretçilerin akın ettiği o yer! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor...

Kayseri merkeze yaklaşık 70 km uzaklıkta bulunan Sultan Sazlığı ile ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı sınırları içerisindeki Ovaçiftliği Ziyaretçi Tanıtım Merkezine kiracı aranıyor.

#2
Foto - Kayseri'de ziyaretçilerin akın ettiği o yer! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor...

Tanıtım merkezinin 10 yıla kadar kiralanmasının planlandığı öğrenildi. Konu Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis gündemine gelecek. Meclis’te bu yöndeki talebin ardından kiralama işlemine izin verilmesi konusunu görüşüp, karara bağlayacak.

#3
Foto - Kayseri'de ziyaretçilerin akın ettiği o yer! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor...

Türkiye’nin 2. önemli Kuş Cenneti Sultan Sazlığı Milli Parkı, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi Kapsamına alınan birkaç sulak alan arasında yer arasındadır. Sazlığın içerisinde 1.2 km’lik yürüyüş yolu da bulunuyor. Osmanlı Sultanlarından, IV. Murat 1636 yılında Revan seferine giderken Yeşilhisar’da konakladığı ve ordusuyla 3 aydan fazla bölgede kalarak levazımat taşıyan hayvanların yemini buradan temin ettiği ifade ediliyor. Sultanın ordusuna hizmet vermesinden dolayı da o tarihten itibaren sazlığın ismi Sultan Sazlığı olarak dile getiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu
Spor

MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu

MotoGP'de Almanya'da düzenlenen sezonun 11. yarışını İspanyol pilot Marc Marquez kazandı. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 15. sı..
Polonya’da 79 kişi boğularak can verdi
Dünya

Polonya’da 79 kişi boğularak can verdi

Polonya’da Haziran ayından bu yana 79 kişi boğularak can verdi.
Kumar oynamak için 14 ayrı erkekle evlendi
Gündem

Kumar oynamak için 14 ayrı erkekle evlendi

Gevşek evlilik yasalarının uygulandığı ABD’nin ‘kumarın başkenti’ unvanlı Las Vegas eyaletinde bir kadının kumar bağımlılığı nedeniyle en az..
Ne dediğini o da bilmiyor! Erdoğan düşmanlığı Akif Beki’ye su kaynattırmış
Gündem

Ne dediğini o da bilmiyor! Erdoğan düşmanlığı Akif Beki’ye su kaynattırmış

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Karar yazarı Akif Beki’yi sert sözlerle eleştirdi. Beki'nin Batı dünyası..
Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek vefat etti
Gündem

Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek vefat etti

Siirt’in Şirvan ilçesinde 2004 senesinden bu yana belediye başkanlığı görevini yürüten AK Partili Necat Cellek, tedavi gördüğü İstanbul’da h..
Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı
Gündem

Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı

Deprem dönemi topladığı milyarlarca liralık yardımların hesabını veremeyen ve karanlık ilişkileriyle sürekli şaibe odağı olan Ahbap Derneği'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23