Kayseri'de ziyaretçilerin akın ettiği o yer! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor...

Türkiye’nin 2. önemli Kuş Cenneti Sultan Sazlığı Milli Parkı, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi Kapsamına alınan birkaç sulak alan arasında yer arasındadır. Sazlığın içerisinde 1.2 km’lik yürüyüş yolu da bulunuyor. Osmanlı Sultanlarından, IV. Murat 1636 yılında Revan seferine giderken Yeşilhisar’da konakladığı ve ordusuyla 3 aydan fazla bölgede kalarak levazımat taşıyan hayvanların yemini buradan temin ettiği ifade ediliyor. Sultanın ordusuna hizmet vermesinden dolayı da o tarihten itibaren sazlığın ismi Sultan Sazlığı olarak dile getiriliyor.