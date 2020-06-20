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Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:16:02 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti

SİİRT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekilli Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Kentteki temaslarını sürdüren Karaismailoğlu, beraberinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile Siirt Valiliğine geldi.

Hacıbektaşoğlu ve diğer yetkililerce karşılanan Karaismailoğlu, Valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler Hacıbektaşoğlu ile bir süre makamında görüştü.

Ziyarette Hacıbektaşoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiği hediye etti.

- AK Parti'yi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

İl Başkanı Ekrem Olğaç ile görüşen Karaismailoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililerle basına kapalı toplantı yaptı.

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