0553 313 94 23

Ulaş’ta bin 234 öğrenciye ücretsiz kitaplarını teslim edildi

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bin 234 öğrenciye ücretsiz ders kitabı dağıtıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:19
Ulaş’ta bin 234 öğrenciye ücretsiz kitaplarını teslim edildi

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bin 234 öğrenciye ücretsiz ders kitabı dağıtıldı.


Ulaş İlkokulunda düzenlenen kitap dağıtım töreninde Mücahit Gül yaptığı konuşmada, ilçede eğitim gören tüm öğrencilere, ders kitaplarının yanı sıra çalışma kitapları dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ile ilçe merkezindeki Ulaş İlkokulu, Vali Lütfi Tuncel, Cumhuriyet ve Ulaş İmam Hatip Orta Okullarını gezerek öğrencilere kitap dağıttı.


Gül, Ulaş’ta var olan eğitim kalitesini daha da arttırmak için çaba gösterileceğini Ortaokullarda geçen yıl olduğu gibi bu yılda LGS sınavlarına aralıksız çalışmaların ve desteklerin devam edeceğini ifade ederek velilerin de çalışmalara destek olmasını istedi. Törene, Okul müdürleri,Müdür yardımcıları, öğretmenler ve velilerkatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:19
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tütüncü’den Muharrem Ayı mesajı
    1. Başkan Tütüncü’den Muharrem Ayı mesajı
    2. Başkan Arı, Beşir Derneği aşure..
    3. Erdemli’de ’Müzik Günleri’ etkinliği
    4. Sahil güvenlikten Hızır Acil hizmeti
    5. Şırnak’ta okul önlerinde güvenlik..
    6. Mehmetçik kanatları kesik şahini,..
    7. Halit'in katilinden kan donduran..
    8. Fas'ta selin yol açtığı otobüs..
    9. Bilecik semaları gyrocopter gösterisi..
    10. Niğde’deki kazada tanker sürücüsü..
    11. Söke CHP’den 96. Yıl Kutlaması
    12. Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Sri Lanka'da tören alayındaki fil 18..
    14. Siirt’te 1 kilo 500 gram esrar maddesi..
    15. "Eskişehirspor sevdamız bitmedi,..
    16. Şehzadeler Kadın Spor Merkezi’nde yeni..
    17. Erzincan’da 41 bin öğrenci ders başı..
    18. Hakkari’de fırınlar denetlendi
    19. Nazilli CHP’den 96. Yıl kutlaması
    20. Özbekistan'daki nükleer santral sahası..
    21. FETÖ'nün "dua listesi" davası
    22. Başkan Dutlulu CHP’nin 96. kuruluş yıl..
    23. Yalova polisi okul çevrelerinde kuş..
    24. Diyarbakır’da evlat nöbetindeki..
    25. Tarihi Mısır Çarşısı’nda 1 saatte 20..
    26. ABD'li sapkın büyükelçiden provokasyon!
    27. Köylü kadınların yemek sunumları..
    28. Bakan Soylu’dan kritik uyarı!..
    29. Oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    30. Selçuk’ta “Geleneksel Aşure İkramı”..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!