'Ulaşınca Başlar' isimli tren konulu fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, fotoğraf yarışmasının konusu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel yolcu trenleri ile yük trenlerinin yolcu-yolculuk, doğa, tarih, mimari, kalkınma ve teknoloji konularıyla ilişkili olarak "Ulaşınca Başlar" teması üzerinden görselleştirilmesi olarak belirlendi.

Yarışma, trenlerin birleştirici-yakınlaştırıcı etkilerini, nostaljik ve fotografik yönlerini, ülke kalkınmasındaki rollerini, çevre dostu olmalarını fotoğraf sanatının anlatım gücünü kullanarak kitlelere aktarmayı amaçlıyor. Ayrıca edebiyatta, müzikte ve sinemada kendine her zaman yer bulmuş olan demir yolu ve trenlerin fotoğraf sanatıyla olan ilişkisinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

TCDD Taşımacılık'ın arşivine yüksek sanatsal değere sahip fotoğrafları da kazandıracak olan yarışma, ülkenin tarihi kültürel güzelliklerinin keşfedilerek fotoğraf sanatı ile kitlelere ulaştırılmasını da sağlayacak.

Her katılımcının en fazla 4 adet sayısal, renkli veya siyah-beyaz fotoğraf gönderebileceği yarışmaya son katılım tarihi 31 Ekim saat 23.00 olarak belirlenirken fotoğrafların 1 Ocak 2020'den sonra çekilmiş olması gerekiyor.

Yalnızca çevrim içi yöntemle www.tfsfonayliyarismalar.org adresi üzerinden üyelik sistemiyle katılım sağlanabilen fotoğraf yarışmasının sonuçları 9 Kasım'da açıklanacak.

Yarışmada birincilik ödülü olarak TFSF Altın Madalyası ile 10 bin lira verilecek. İkincilik ödülü 7 bin 500 lira, üçüncülük 5 bin lira, mansiyon 1500 lira olarak belirlendi.

Sergilemeye takdir görülen fotoğraflar için 500 lirayla ödüllendirilecek.

Sergi ve ödül töreni kasım ayı içinde yapılacak.

Kaynak: AA