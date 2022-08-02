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Kültür - Sanat “Ulaşınca Başlar” fotoğraf yarışmasına başvurular başladı
Kültür - Sanat

“Ulaşınca Başlar” fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Ulaşınca Başlar" isimli fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 22:50:00 -
"Ulaşınca Başlar" fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, fotoğraf yarışmasının konusu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel yolcu trenleri ile yük trenlerinin yolcu-yolculuk, doğa, tarih, mimari, kalkınma ve teknoloji konularıyla ilişkili olarak "Ulaşınca Başlar" teması üzerinden görselleştirilmesi olarak belirlendi. Her katılımcının en fazla 4 adet sayısal, renkli veya siyah-beyaz fotoğraf gönderebileceği yarışmaya son katılım tarihi 31 Ekim saat 23.00 olarak belirlenirken fotoğrafların 1 Ocak 2020'den sonra çekilmiş olması gerekiyor. Yalnızca çevrim içi yöntemle www.tfsfonayliyarismalar.org adresi üzerinden üyelik sistemiyle katılım sağlanabilen fotoğraf yarışmasının sonuçları 9 Kasım'da açıklanacak. Yarışmada birincilik ödülü olarak TFSF Altın Madalyası ile 10 bin lira verilecek. İkincilik ödülü 7 bin 500 lira, üçüncülük 5 bin lira, mansiyon 1500 lira olarak belirlendi.

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