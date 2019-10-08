Ulaşımda dijital dönüşüm başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımda tüm işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlamaya hazırlandıklarını belirterek, “Çok kısa zaman sonra Bursalılar, tüm ulaşım işlemlerini internetten ve cep telefonlarından online olarak gerçekleştirebilecekler” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından organize edilen Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) kapsamında yapılan ‘Toplu Taşımada Etkin Kurumsallaşma’ konulu oturumuna katılan Başkan Aktaş, Bursa’da 450’ye yakın otobüs, 37 durak, 54 kilometre metro ağı ve 400’e yakın halk otobüsü ile insanları birbirine kavuşturduklarını söyledi.

Kent içi ulaşımda en kritik konunun yolcu beklentilerini zamanında, doğru çözümle ve sürdürülebilir biçimde karşılamak olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bunun başarılması için ulaşım sistemlerinin talebe göre kurumsallaştırılması gerektiğini kaydetti.

Bursa’da bu yönde 3z olarak açıklanabilecek motto oluşturduklarını, kent içi ulaşımı zahmetsiz, zamanında ve zamsız formülle yönettiklerini belirten Başkan Aktaş, “Dezavantajlı gruplara sübvansiyon sağlıyoruz. Şehrin her noktasına kesintisiz ulaşım için mikrobüs uygulamasını ulaşım sistemimiz içerisine entegre etmiş durumdayız. Yakın zamanda yapımına başlayacağımız Acemler projesi ile ulaşımın daha akışkan olmasını sağlayacağız. Kentin uç noktalarında yer alan Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi’ne metro ağımızı genişletiyoruz” dedi.

Tüm işlemler online yapılabilecek

Başkan Alinur Aktaş, Bursa’da ulaşımda işe yarayacak dijital dönüşümü ve Elektronik Ücret Toplama Sistemi’ni (EÜTS) çok kısa süre içerisinde hizmete alacaklarını açıkladı. Vatandaşların ‘atılacak adımlarla birlikte’ tüm ulaşım işlemlerini evlerinden çıkmadan gerçekleştirebileceklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Hemşerilerimiz, online dolum, online vizeleme, qr kodlu bilet, cep tel ile geçiş, cep tel ile ödeme gibi işlemleri yapabilme imkanına kavuşacak. Evden çıkmadan, yaşlı ve öğrenci kartı vizeleri online olarak gerçekleştirebilecek” diye konuştu.