THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Ulaşım 1 lira olunca Isparta'da adeta izdiham yaşandı

Öğrencilerin halk otobüslerinden 1 TL’ye yararlanması kararının ardından KYK’da kalan öğrencilerinde kapsama dahil edilmesiyle kart dolum merkezi ve halkla ilişkiler ofisinde yoğunluk oluştu.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:36
Ulaşım 1 lira olunca Isparta'da adeta izdiham yaşandı

Şu ana kadar 12 binin üzerinde öğrenci ikametini Isparta’ya taşırken, halk otobüsleri dolum tesislerinde yaşanan yoğunluğu inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın burada personelle ve öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrenciler otobüslerden 1 liraya yararlanılması ile KYK yurtlarının da buna dahil edilmesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.
 
Günaydın: Öğrencilerimiz rahat okusun
 
Isparta Belediyesi olarak öğrencilere ve dolayısıyla ailelerine de bir destek olmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Öğrencilerimize büyük bir hizmet yapılıyor. Öğrencilerimizden burada küçük bir şey istedik. İkametgahlarını buraya almalarını istedik. 7-8 senedir burada ciddi bir hakkımız zayi oluyor. Hem hakkımızı alacağız, hem de öğrencilerimize ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimiz 2 liralık otobüsten 1 liraya faydalanacaklar. Türk milletinin hassas yönü misafirperverliktir. İndirimle de bu özelliğimiz ortaya çıkıyor. Halk otobüslerimizle de bu konuda gönülle birlikte çalışıyoruz. KYK yurtlarımız da bu konuya dahil edildi.  Yine öğrencilerimiz için apart, özel yurt ve evlerde halkımıza biraz daha kira bedellerini indirmeleri noktasında tavsiyelerde bulunuyoruz. Yaşanabilir bir kentte bunların olmasını istiyoruz, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızı değerlendiriyoruz. Bu da bir sosyal projemizdir. Öğrencilerimiz rahat okusun, daha uygun bir rakamla ulaşım sağlasın ve hatta araçlar arasında 30 dakikaya kadar ücretsiz aktarım olsun istedik. Halk Otobüslerimiz de bu konuya olağanüstü riayet ediyorlar. Isparta farklıdır, güzeldir, güzel insanlarla doludur. Esnafımız da bundan sonra daha farklı davranacaktır. Asker çıkışlarında da bu görülecektir bundan sonra. Misafirperverlik her tarafta buram buram kokacaktır. Bu buram buram kokma olayı Isparta halkının yapısı ve geninde mevcuttur, bunu biraz daha kabartmak istiyoruz. Kart dolum tesislerimiz çok yoğun çalışıyor. Yine otomatik kart dolum makinesi konmuştur. Günün 24 saatinde halkımız, öğrencimiz kartlarını dolduracaktır, böylece zaman kaybının da önüne geçmiş oluyoruz. Halk otobüslerimiz, hem belediyemiz hem de belediye meclis üyeleri olarak bu duyarlılığın gösterilmesinden dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum.”

KYK’da kalan öğrenciler de yararlanıyor

Öğrencilerin ikametinin Isparta’da olması şartıyla halk otobüslerinden bir liraya faydalanması hizmetinin kapsamı genişletilerek KYK’larda buna dahil edildi. Daha önce 1 Temmuz’dan itibaren ikametini Isparta’ya getiren ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri halk otobüslerine 1 TL’ye binme hakkını elde etmişti. Ayrıca yine karar gereğince aktarma dakikası da 15 dakikadan, 30 dakikaya yükseltilmişti. Bu karar sonrasında üniversite öğrencileri Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat ederek ikametlerini Isparta’ya taşımıştı. Bu noktada özel yurtlar, apartlar ve evlerde oturanlar bundan rahatlıkla istifade ederken, Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler ise bundan yararlanamamıştı. Bunun üzerine Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, KYK’larda kalan öğrencilerinde halk otobüslerinden bir liraya yararlanabilmeleri amacıyla yeni bir kararı belediye encümenine taşımıştı. 25 Eylül’de toplanan Isparta Belediye Encümeni, “İlimizde bulunan Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimizin de, ikinci adres olarak ikametgahlarını Isparta’ya almaları halinde indirimli tarifeden faydalanmasına” kararını almıştı. Böylece KYK’larda kalan üniversite öğrencilerine de halk otobüslerine 1 TL’ye biniş hakkının önü açılmış oldu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:36
  1. Isparta
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Rusya'ya tehdit gibi açıklama!
    1. ABD'den Rusya'ya tehdit gibi açıklama!
    2. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    3. Fenerbahçe-Spartak maçı saat kaçta?
    4. Ümit Karan Makedon takımın başına geçti
    5. Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası..
    6. Maçları yayınlayacak kanallar belli oldu
    7. Berat Albayrak: Tarihe gömeceğiz!
    8. Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
    9. Hakkari Valiliği uyardı!
    10. İtalya'da banka müdürü zenginlerin..
    11. Putin, tepki çeken kararnameyi imzaladı!
    12. Fransa'da 'Başbakanlık' kaldırılsın'..
    13. Bakan Mustafa Varank tarih verdi, dev..
    14. FETÖ'nün telekulakçısı yakalandı
    15. Merkez Bankası rezervleri yükseltti
    16. İzmir'de 'kaçırma girişimi'..
    17. Rusya TürkAkım projesiyle ilgili..
    18. 'Doların tiranlığı sona yaklaşıyor'
    19. İdrarda kan varsa, durduğunuz her..
    20. Erdoğan'dan önemli görüşme!
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi