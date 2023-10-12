Ulaşılan KOBİ sayısı 43 bin oldu

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre 2018 yılında başlatılan Dijital Anadolu Projesi ile ulaşılan KOBİ sayısı, fiziki ve çevrim içi ortamda 43 bine ulaştı.

Yaptığı araştırmalar ve hazırladığı raporlarla henüz dijitalleşmenin ilk fazında olan KOBİ'lerin, bu alandaki farkındalığının artmasına katkı sağlayan TÜRKONFED, "Nitelikli Dijital Dönüşüm" temasının ele alınacağı yeni dönemde projeye, Akbank ve Siemens iş birliğinin yanı sıra Lenovo çözüm ortaklığı ile devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında KOBİ'leri dijital devrimin bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "KOBİ'lerimizi dijitalleştirmenin ekonomimiz için hem yerli hem de milli bir politika olması gerektiğine inanıyoruz. Biz de projemizin ilk beş yılında olduğu gibi bu dönemde de dijitalleşmeye ilk kez adım atacak KOBİ'leri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci de KOBİ'lerin ihtiyaçlarını hızlandıran çözümler sunduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"KOBİ'lerin dijitalleşme odağında hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları finansal kaynağı yaratmak için çalışıyoruz. Pandemi sonrası müşterilerimizin ihtiyaç, tüketim ve davranışlarında değişim gözlemliyor, bu dönemde dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bire bir deneyimliyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kapsamda işlerini hızlandırmalarına çözüm sunan bir yeniliğe imza attık. Tüzel Dijital Dönüşüm Projesi ile birlikte müşterilerin ihtiyaçlarına göre bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketler oluşturup, bu paketleri mobil kanaldan hızlı bir deneyimle kesintisiz olarak alabilmelerini sağladık."

Siemens Bina Ürünleri Bölümü Ülke Yöneticisi Mert Ulaş ise veri analitiğinin dijital dönüşüm sürecinde işletmelerin verimliliğini etkileyen en önemli faktör olduğuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüz rekabetçi piyasa koşullarında çok fazla faktör rekabetçiliği etkiliyor, sadece iş gücü ve malzeme maliyetleri yönünden rekabetçi olmak artık günümüz pazarında yeterli olmuyor. Üretiminizde verimlilik, esneklik, çok kısa sürede yeni bir ürünü piyasayla buluşturabilmek, sürdürülebilirlik ve ürününüzü doğru zamanda, doğru pazarlara sunabilmek KOBİ'leri pazarda rekabetçi kılacak faktörler arasında.

Tüm bunları yapabilmek için ise en temel ihtiyacımız veri. İşte dijital dönüşüm ile toplanan verilerin anlamlandırılarak işletmelerin tüm süreçlerinde entegre şekilde kullanılması, önümüzdeki yıllarda rekabetçiliği belirleyen en önemli faktör olacak. Siemens Türkiye olarak TÜRKONFED'in Türk sanayisinde dijital dönüşümü hızlandırma çabalarını uzun süredir takdirle izliyoruz."