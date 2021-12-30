"ULAQ SİDA" Avrupa yolcusu! Sıraya girdiler

Dünyanın ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, ihracat başarısına imza atmak üzere. İki Avrupa ülkesiyle büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Türkiye silahlı insansız hava araçlarının ardından deniz araçlarıyla da dünya savunma piyasasını sarsacak gibi görünüyor. İnsansız deniz aracı ULAQ'a iki Avrupa ülkesinin talip olduğu öğrenildi.

Üzerinde zırh delici tanksavar füzeleri taşıyabilen ve çok yakında denizaltı avında kullanılan torpidolarla da teçhiz edilecek silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ, Avrupa'ya ihraç edilecek.

Ares Tersanesi ile METEKSAN ortaklığında imal edilen ULAQ'ın ihracı için iki Avrupa ülkesinin devrede olduğu öğrenildi. Fransa merkezli Navalnews'e bilgi veren Ares Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı, ULAQ için önemli bir pazar potansiyeli bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"ULAQ'a talip olan Avrupa ülkelerinin bulunduğunu belirtmekten memnuniyet duyuyorum. İki ülke ile tamamlanmak üzere olan nihai müzakereler yakında sonuçlanacak. Anlaşmalarımızın 2022'nin ilk aylarında açıklanacağını düşünüyorum."

Geçtiğimiz mayıs ayında mühimmat atış testleri yayınlanan ULAQ, deniz yüzeyinden ateşlediği füzeyle 5 kilometre uzaklıktaki kara parçasındaki başarıyla vurmuştu. Deniz Kuvvetleri envanterine kabul edilen ve seri üretimine başlanan ULAQ'ların başka modelleri de geliştiriliyor.

Sürü halinde operasyon yeteneğine sahip ULAQ SİDA'lar, üzerine yerleştirilecek çeşitli mühimmatlarla çok farklı görevler icra edebilecek. 400 kilometre seyir menziline sahip SİDA, saatte 65 km hızla gidiyor. Milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ULAQ, elektronik taarruza karşı dirençli ve gece/gündüz görüş kabiliyetine sahip.

ULAQ, karadan karargâh komuta merkezinin yanında mobil araçlarla ve uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan da komuta edilebiliyor. İHA, SİHA, TİHA'lar dışında insanlı hava araçlarıyla müşterek harekât kabiliyetine sahip durumdaki ULAQ SİDA'lar, keşif, suüstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort, kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği, gözetleme ve istihbarat gibi çok farklı görevlerde kullanılıyor.

Bazı ULAQ'lar, üzerine entegre edilen sistemler sayesinde Mavi Vatan'daki operasyon alanlarında düşman birliklerinin haberleşme sistemini karıştırabiliyor.

ULAQ'a ayrıca 'burun topu' işlevi gören yapay zeka destekli silah kulesi de entegre edilebiliyor. Ares Tersanesi, bu silahın Best Grup şirketince tasarlanan Koralp RWS olduğunu açıkladı.

Navalnews'e konuşan Oğuzhan Pehlivanlı, "Koralp 12.7 mm RWS ile tüm deniz testleri tatmin edici bir şekilde tamamlandı. Bu aşamadan sonra Ocak 2022'de canlı ateşleme denemelerinin yapılması planlanıyor" diye konuştu.