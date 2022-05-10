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Dünya Ukrayna'yı yasa boğan ölüm haberi!
Dünya

Ukrayna'yı yasa boğan ölüm haberi!

Ukrayna’nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 23:11:00 - 2022-05-10 23:20:10
Ukrayna'yı yasa boğan ölüm haberi!

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk’un 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ukrayna’nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk’un 88 yaşında hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kravçuk’un hayatını kaybettiğini duyurarak, Ukrayna’nın Rusya ile savaştığı bir dönemde Kravçuk’un mirasının önemli olduğunu ifade etti.

Kliçko, "İnsanı lider yapan üç şey vardır. Yetenek, güçlü karakter ve bilgi. Bütün bunlar, egemen devletimizin tarihine yasal olarak seçilen ilk lideri olarak giren Leonid Makarovich’in tipik özelliğiydi" dedi.

"Geri çekilmeyeceğiz" 

“30 yılı aşkın bir süre önce sahip olduğumuz egemenliği ve iradeyi koruyacağız" ifadelerini kullanan Kliçko, "Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

Kravçuk, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1991-1994 yılları arasında Devlet Başkanı olarak görev almıştı. Kravçuk’un en önemli kararları arasında1992’de Lizbon Protokolü’nü imzalaması ve Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra sahip olduğu nükleer cephanelikten vazgeçme sözü vermesi yer alıyor.

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