Ukrayna'yı satan satana! Zelenskiy geri adım attı
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ukrayna'ya destek için göndereceği gemiler bir son dakika kararı ile geri döndürüldü. Rusya'nın yoğun baskısı altında kalan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Donbass konusunda görüşme teklif etti.
Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass çağrısı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu belirtildi.
Gürcistan'ı yalnız bıraktılar
Ağustos 2008'de ABD'nin gazladığı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili Rusya ile karşı karşıya geldi. Çıkan savaşta Gürcistan büyük yara alırken Rus ordusu Gürcistan ordusunu ezip geçti. Gürcistan'ı kışkırtıp destekleyen batı ise ortalarda görünmedi.
Yine aynı batı Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtıyor.