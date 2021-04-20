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Dünya Ukrayna'yı satan satana! Zelenskiy geri adım attı
Dünya

Ukrayna'yı satan satana! Zelenskiy geri adım attı

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ukrayna'ya destek için göndereceği gemiler bir son dakika kararı ile geri döndürüldü. Rusya'nın yoğun baskısı altında kalan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Donbass konusunda görüşme teklif etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 22:58:00 -
Ukrayna'yı satan satana! Zelenskiy geri adım attı

Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass çağrısı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu belirtildi.

Gürcistan'ı yalnız bıraktılar

Ağustos 2008'de ABD'nin gazladığı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili Rusya ile karşı karşıya geldi. Çıkan savaşta Gürcistan büyük yara alırken Rus ordusu Gürcistan ordusunu ezip geçti. Gürcistan'ı kışkırtıp destekleyen batı ise ortalarda görünmedi.

Yine aynı batı Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtıyor.

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Yorumlar

Murat

Bu tarihte de hep boyle olmustur. Degisen bir sey yok. Ukraynanin doldurusa gelmeden komsusu rusya ile iyi gecinmesi sarttir. Baska da bir caresi de yoktur. Savas sadece bir felaket olur. Ayni tavsiyeyi fransanin doldurusuna gelen yunanistan icinde soyleyebilirim. Elin essegi ile yuk tasinmaz !
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Yorumcu

Rusya Ukrayna yı ezerse işte o gün abd nin tüm dişleri önüne dökülür. Küresel güçten bölgesel hüce düşer. Ama yeni gelen kafirler de abde den daha iyi olmaz. Çini rusyayı yükselten güç ezoterik şeytani güç. Abd nin ipini bırakıp bunlara yatırıma başladı.
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