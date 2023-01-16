"Ukrayna'ya tank gönderemeyeceğiz"

Düsseldorf merkezli savunma şirketi Rheinmetall, Ukrayna'nın istediği Alman muharebe tanklarının 2024 yılına kadar teslim edilmeye hazır olmayacağını söyledi.

Şirketin CEO'su Armin Papperger, Bild'e yaptığı açıklamada, "Leopard tanklarımızı Kiev'e gönderme kararı yarın çıksa bile, teslimatın gerçekleşmesi gelecek yılı bulur." dedi.

Rheinmetall'in stoklarında 22 adet Leopard 2 ve 88 adet eski Leopard 1 tankı bulunuyor. Gecikmenin gerekçesine değinen Papperger, "Araçlar tamamen sökülmeli ve yeniden yapılmalı." diye ekledi.

Rus saldırılarına işaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, askeri sevkiyata dair umudunu "Bizi sadece savaş alanında güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda diğer ortaklara da doğru sinyali gönderecek." ifadesiyle aktarmıştı.

Alman hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Leopard 2 tankı sevkiyatına dair planı olmadığını duyurmuştu. Öte yandan Polonya, Ukrayna'ya Leopard tankları göndermeye istekli olduğunu açıkladı. Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Oleksiy Makeev, DPA haber ajansına verdiği röportajda, ülkesinin daha fazla ağır silah sevkiyatı çağrısını yineledi.

"Alman silahları hayat kurtarıyor." diyen Makeev, "Alman uçaksavar sistemleri, roketleri caydırmamıza yardımcı oluyor. Alman tankları da bölgeleri özgürleştirmemize yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.