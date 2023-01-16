  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Derin bir anlaşmazlığın pençesindeyiz

Aracı olan olmayan herkesi ilgilendiriyor! Otomobil devi fiyatları yüzde 20 indiriyor!

68 kişinin can verdiği kazada uçağın yere çakılma anı! Korkunç görüntüler ölen yolcunun kamerasından!

Cengiz Kurtoğlu sürpriz yapmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ara kulağına eğildim...

Darbeyle görevden alınmıştı! Eşinin mal varlığına el konuldu

AK Parti tarafından meclise sunuldu... Gıdada yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e terör tepkisi! Yaptıklarının bedelini alırlar

Bakan Hulusi Akar, İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 17 yıl sonra yeniden buluşan genç kızdan fotoğraflı sürpriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa yorumu: Dünya liderlerinin itibar göstermesini bekliyorlar!Bu saçmalık
Dünya "Ukrayna'ya tank gönderemeyeceğiz"
Dünya

"Ukrayna'ya tank gönderemeyeceğiz"

Ukrayna'nın yardım istediği ülkelerden olan Almanya, 2024'e kadar Ukrayna'ya tank gönderilemeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 08:54:00 -
"Ukrayna'ya tank gönderemeyeceğiz"

Düsseldorf merkezli savunma şirketi Rheinmetall, Ukrayna'nın istediği Alman muharebe tanklarının 2024 yılına kadar teslim edilmeye hazır olmayacağını söyledi.

Şirketin CEO'su Armin Papperger, Bild'e yaptığı açıklamada, "Leopard tanklarımızı Kiev'e gönderme kararı yarın çıksa bile, teslimatın gerçekleşmesi gelecek yılı bulur." dedi.

Rheinmetall'in stoklarında 22 adet Leopard 2 ve 88 adet eski Leopard 1 tankı bulunuyor. Gecikmenin gerekçesine değinen Papperger, "Araçlar tamamen sökülmeli ve yeniden yapılmalı." diye ekledi.

Rus saldırılarına işaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, askeri sevkiyata dair umudunu "Bizi sadece savaş alanında güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda diğer ortaklara da doğru sinyali gönderecek." ifadesiyle aktarmıştı.

Alman hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Leopard 2 tankı sevkiyatına dair planı olmadığını duyurmuştu. Öte yandan Polonya, Ukrayna'ya Leopard tankları göndermeye istekli olduğunu açıkladı. Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Oleksiy Makeev, DPA haber ajansına verdiği röportajda, ülkesinin daha fazla ağır silah sevkiyatı çağrısını yineledi.

"Alman silahları hayat kurtarıyor." diyen Makeev, "Alman uçaksavar sistemleri, roketleri caydırmamıza yardımcı oluyor. Alman tankları da bölgeleri özgürleştirmemize yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

ABD'den Ukrayna için kritik Patriot adımı
ABD'den Ukrayna için kritik Patriot adımı

Dünya

ABD'den Ukrayna için kritik Patriot adımı

Türkiye ve Ukrayna arasında temas
Türkiye ve Ukrayna arasında temas

Siyaset

Türkiye ve Ukrayna arasında temas

Rusya'dan olay Ukrayna hamlesi
Rusya'dan olay Ukrayna hamlesi

Dünya

Rusya'dan olay Ukrayna hamlesi

Rusya’nın Ukrayna kararına ABD'den yorum: Delilik
Rusya’nın Ukrayna kararına ABD'den yorum: Delilik

Dünya

Rusya’nın Ukrayna kararına ABD'den yorum: Delilik

Ukrayna'dan o iddialara yalanlama!
Ukrayna'dan o iddialara yalanlama!

Dünya

Ukrayna'dan o iddialara yalanlama!

Ukrayna'da tank savaşları
Ukrayna'da tank savaşları

Dünya

Ukrayna'da tank savaşları

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23