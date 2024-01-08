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Dünya Ukrayna'ya füze saldırısı: 4 ölü 38 yaralı
Dünya

Ukrayna'ya füze saldırısı: 4 ölü 38 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 16:21:00 -
Ukrayna'ya füze saldırısı: 4 ölü 38 yaralı

Ukrayna'nın farklı bölgelerine Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Ukrayna'nın farklı bölgelerine Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın bu sabah Harkiv, Dnipro, Zaporijya ve Hmelnitski bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Binaların, sivil tesislerin ve araçların hasar gördüğü saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Bölgesel yönetim yaptığı açıklamada, batı Hmelnitski bölgesindeki hava savunmasının da etkinleştiğini bildirdi.

Ön raporlara göre Rusya, Ukrayna'ya 11 Tu-95 bombardıman uçağı ve dört MiG-31 savaş uçağıyla saldırdı. (İLKHA)
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