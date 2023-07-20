Ukrayna'nın o sözleri gündeme oturdu! Büyük şok eden gelişme, planı ortaya çıktı: Daha fazla uçak almak istiyor

Ukrayna, Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri geri almak için başlattığı karşı saldırının ‘uzun ve zorlu’ olacağını belirterek, yeni Batı tanklarına ve F-16 uçaklarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. savunması nedeniyle şimdiye kadar yalnızca sınırlı bir başarı elde etti. Birleşmiş Milletler'den (BM) yetki alan Türkiye ve Bulgaristan gibi...

Ukrayna, Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri geri almak için başlattığı karşı saldırının ‘uzun ve zorlu’ olacağını belirterek, yeni Batı tanklarına ve F-16 uçaklarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ukrayna kuvvetleri, güney ve doğudaki Rus kuvvetlerini püskürtmek için haziran ayı başlarında büyük bir operasyon başlattı. Ancak bu saldırı, siperlerdeki ve mayın tarlalarındaki güçlü Rus savunması nedeniyle şimdiye kadar yalnızca sınırlı bir başarı elde etti.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, AFP’ye yaptığı açıklamada “Hiç şüphesiz bu süreç çok zor ve uzun sürecek” dedi.

Podolyak, şu an Ukrayna kuvvetlerinin ilerlemesinin önündeki en büyük engelin, Rus ordusunun aylar içinde kurduğu ‘4 ila 16 kilometre’ arasında değişen mayın tarlalarının derinliği olduğuna dikkat çekti.

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Podolyak’a göre Kiev’in Batılı müttefiklerinin çabalarına rağmen Ukrayna ordusu kendisine silah sağlama konusunda da sorunlar yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı danışmanı, bu kadar yaygın silah kullanımıyla Batı askeri-sanayi gruplarının bu tür bir savaşa hazır olmadığına vurgu yaptı.

Mykhailo Podolyak, Ukrayna’nın başta tanklar olmak üzere 200 ila 300 arasında ek zırhlı araca, 60 ila 80 arasında F-16 uçağına, 5 ila 10 arasında ek Amerikan Patriot hava savunma sistemlerine veya Fransız SAMP-T modeline ve füzelere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Ayrıca Ukrayna kuvvetlerinin günde 4 bin 500 ila 6 bin arasında ağır kalibreli mermi kullandığını belirten Podolyak, Ukrayna’nın her ay 150 ila 200, hatta 300 ila 400 arasında uzun menzilli füze kullanabilmesi gerektiğini vurguladı.

Mykhailo Podolyak, bunların yanı sıra Rusya ile ‘Ukrayna’yı yok etmeyi ve eski Sovyetler Birliği ülkeleri üzerinde tam kontrolü yeniden sağlamayı’ amaçlayan herhangi bir müzakereye karşı olunduğunu belirtirken “Bizim açımızdan hiçbir uzlaşma mümkün değil. Çünkü Rusya bizden nefret ediyor ve Ukrayna devleti kavramını yok etmeye geldi” dedi.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre Rusya’nın tahıl ihracatı anlaşmasından çekilmesiyle ilgili olarak ise Podolyak, ülkesinin, Karadeniz’deki tahıl ihracatının güvenliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler’den (BM) yetki alan Türkiye ve Bulgaristan gibi Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin katılımıyla uluslararası askeri devriyeler düzenlemeyi teklif ettiğini bildirdi.

Öte yandan uleba, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basına açıklamada bulundu. Kuleba, "Türkiye, BM ve Ukrayna yeni bir girişim ortaya koyabilir" dedi.

'TÜRKİYE, BM VE UKRAYNA YENİ BİR GİRİŞİM ORTAYA KOYABİLİR'

Bakan Kuleba, bunun kolay bir durum olmadığını vurgulayarak, "Rusya, anlaşmadan çekildi. Türkiye, BM ve Ukrayna ya da başka ülkeler ya mevcut çerçeveyi kullanabilir ya da yeni bir girişim ortaya koyabilir. Tabii en büyük sorun, Rusya'nın tahıl taşıyan bir gemiyi vurma ihtimali. Tüm seçenekler görüşülüyor" ifadesini kullandı.

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